Sajnos a meleg idő után pont a lehűlés időszakában borultak virágba az akácfák. A jelenség látványos ugyan, de a kis nektárgyűjtő rovarok nem repülnek ki a hidegben. A napsütéses órákban ha el is hagyják a kaptárt, hiába szállnak az akácvirágokra, azok alig tartalmaznak nektárt.

Gujka László rendszeresen árulja mézeit, többek között az akácot is. Kérdés, hogy idén is meg tudja-e tölteni az üvegeket...

Fotó: Mészáros János

– Tulajdonképpen az akác szempontjából ez az év elment – jelentette ki hírportálunknak Lakatos László csataszögi méhész. – Az előző hónap nagyon meleg volt, most pedig ki se tudnak jönni a kaptárból a méhek, pedig a környéken is virágzik az akác. Tartós 15 fok fölötti idő kellene, sőt, 20-22 fok lenne az ideális. Az a gond, hogy a korai meleg miatt minden növény előbbre tart a fejlődésben. A repce is virágzik, de így nem tudjuk azt sem kihasználni. Azt hallani, hogy az északi akácot is kikezdte a fagy. Persze lehet még idén is jó méztermés, a napraforgó virágzása még előttünk van – tette hozzá bizakodva a rutinos méhész.

Reméli, hogy már nem érkezik újabb lehűlés

A tiszasülyi Demjén Imre bizakodó a vándorlás előtt.

Szolnoknál, a városok közelében sokkal intenzívebb a virágzás, az erőkben még nincs annyira kinyílva

– fejtette ki tapasztalatait.

– Mi Pusztavacsra járunk akácra, még ott sem nyílt ki teljesen. A méhek közben folyamatosan kelnek ki, így egyre többen lesznek a „hadra fogható katonák”. A mostani hidegben, úgy láttam, a fák tetejét nem érintette a fagyás, inkább földközelben okozott kárt. Reméljük, nem jön újabb lehűlés. Egyébként most nem is nagyon vásárolják az akácmézet, még maradt a múlt évről is, pedig tavaly sem lett sok. A vegyes virágmézet is olyan áron szeretnék megvenni, amennyiért nem is érdemes odaadni...

Ennek ellenére a szakember kitart a méhészkedés mellett.

Ilyet még nem látott, pedig 27 éve méhészkedik

– Már huszonhét éve méhészkedek, de olyat még nem láttam, hogy előzőleg 28 fok volt, aztán meg reggelente mínusz három – jegyezte meg a szolnoki Gujka László.

Az se mindegy, hogy légköri fagy volt-e, mert akkor 10-20 méter magasságban is károsította a virágokat, a talajmenti fagy esetén viszont csak 2,5-3 méter magasságig fagytak el

– magyarázta a méhész.

– Most is hideg van, a méheknek 20 fok kellene, hogy gyűjtsenek, de ha hűvös van, nem is képződik nektár. Amikor kisüt a nap és elég meleg van, hogy előjöjjenek a méhek, lehet látni, hogy rárepülnek a virágra, de nem időznek ott, nagyon gyorsan tovább is szállnak. Ez azért van, mert nem találnak nektárt – mutatott rá a méhész. Mint mondta, a repcénél is így volt a hidegben, alig szálltak rá a virágjára, repültek is tovább.

Rendben kitelelt az állomány, de hogyan tovább?

Azt is hangsúlyozta, hogy az akác valójában már másodvirágzásban van. Egy hónappal ezelőtt mínusz 6 fokos hideg is volt hajnalban, akkor elfagytak a rügyek. Így most másodjára képződtek barkák.

– A telelés egyébként nálam megfelelő volt, a teljes állomány kitelelt. A veszteség minimális, a kétszáz családból csak kettőnél volt anya pusztulás – fűzte hozzá.

Gujka László rendszeresen ott van a vásárokon a mézeivel, de már sokkal kevesebbet tud eladni, mint a téli időszakban, ami a teafogyasztás fő szezonja.