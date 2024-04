– Nagyon jó dolog ez. Sokan vártuk már, mert ez egy olyan támogatás, amelyet a korábbiaktól eltérően nem kötöttek a gyerekvállaláshoz – fejtette ki hírportálunknak a Kengyelen élő Ildikó. Ő is a 800 ezer magyarországi Kádár-kocka egyikében lakik, és felbuzdult az április eleji hírre, miszerint állami otthonfelújítási program indul az 1990 előtt épült családi házak felújítására.

Jelentős támogatás lesz igényelhető a Jászkunságban is az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére az új otthonfelújítási programban. Régi kockák új bőrben

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: MW Archívum

Személy szerint Ildikó a nyílászáróit cserélné le, korszerűsítené a fűtését, hőszigetelést építtetne ki, illetve a tető hőszigetelését szeretné megvalósítani. Úgy számolja, ez több millió forintos beruházás lesz, amelyet teljes egészében energetikai korszerűsítésre fordítana.

Otthonfelújítási program az energiahatékonyság javítására

Sikeres pályázata esetén utóbbival nem lesz egyedül. A kormány ugyanis kifejezetten az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére hozta létre a programot, vagyis esztétikai munkálatokra nem lehet kérni a támogatást.

A Kádár-kockákban élőknek egyébként szüksége is volt már a mentőövre. Mint a Világgazdaság tavaly ilyenkor írta, a rezsiválság érzékenyen érintette a híresen energiapazarló kockaházak tulajdonosait. Az ilyen háztípusokat szinte lehetetlenné vált eladni, ha mégis, az nagyjából 13-30 százalékos veszteséggel sikerült.

Bár gyerekvállalást valóban nem írtak elő feltételként az új programhoz, de azért van olyan megkötés, amely megrostálhatja a jelentkezőket. Például hogy kizárólag azok kérhetik a támogatást, akik csatlakoztak a vezetékes gázhálózatra.

Legfeljebb hatmillió forint támogatást lehet igényelni, egymillió forint önrész mellett. A hatmillió forint fele állami támogatás, a másik fele kamatmentes hitel – utóbbit nyolc év alatt kell visszafizetni, várhatóan 26 és 35 ezer forint közötti havi törlesztőrészletekben. Fontos szabály az is, hogy a felújítások végeredményeként 30 százalékos energiafogyasztás-csökkenést kell elérni az érintett ingatlanokban.

Járásonként eltérő a támogatás mértéke

Az otthonfelújítási program bejelentése óta kiderült az is, az ország egyes részein eltérő lesz az állami támogatás mértéke. Mint a Nemzetgazdasági Minisztérium és ez Energiaügyi Minisztérium közölte, figyelembe vették az egyes járások átlagjövedelmét, ez alapján három kategóriát hoztak létre. Abban a járásban, ahol az átlagjövedelem nem éri el az országos átlag 75 százalékát, ott 3,5 millió forint támogatást nyújtanak. Ahol az országos átlag 75-110 százaléka közötti az átlagkereset, ott 3 millió forintot, ahol 110 százaléknál magasabb, ott pedig 2,5 millió forintot tesz hozzá az állam a felújítási munkálatokhoz.

Eszerint vármegyénkben a Jászapáti járásban, a Karcagi járásban, a Kunhegyesi járásban, a Kunszentmártoni járásban és a Tiszafüredi járásban 3,5 millió forint támogatást nyújt az állam. Míg a Jászberényi, Mezőtúri, Szolnoki és Törökszentmiklósi járásban 3 millió forint lesz az állami támogatás a június 1-jétől induló programban.

Aktivizálják az építőipart

Kérdés, lesz-e a felújításokhoz elég munkáskéz? Már csak azért is, mert mint nemrég írtuk, megyénkben több szakterületen is állandósult a munkaerőhiány. Érdeklődésünkre dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, elég erősnek tartja a megyei építőipart a küszöbön álló feladatra. Sőt, szerinte a szektor vélhetően már várja ezt a lehetőséget. Úgy látja, általánosságban is jó helyzetben van az ágazat, hiszen a kiemelt nemzetgazdasági szektorokon belül a hatodik helyen van az építőipar, amely így képes lesz kiszolgálni az igényeket.

– Magával a programmal egyetértek. Értékes, jó elképzelés, amely időszerű is, hiszen elnézve a programban érintett házakat, sokukra ráfér a korszerűsítés – fejtette ki Sziráki András. Hozzátette, a kamara támogatja az új otthonfelújítási programot, ennél fogva azon lesznek, hogy aktivizálják az érintett vállalkozói kört.

Nem veri fel az árakat

Nem mellékes az sem, milyen hatása lehet az otthonfelújítási programnak az ingatlanpiacra. Németh Ildikó, a CasaNetWork ingatlanvállalat szolnoki irodájának értékesítési vezetője szerint drasztikus változás nem várható, és érdemben az ingatlanárakra sem hat majd a program. Azonban a felújítás eredményeként korszerűbbé váló, ergo drágább ingatlanok számának növekedésére számítani lehet.

Lesznek olyan ingatlan-tulajdonosok, akik eladás előtt újítják fel házukat a rendelkezésre álló keretből, annak reményében, hogy drágábban adhassák el ingatlanjukat. A vásárlók pedig vélhetően számolnak majd az otthonfelújítási támogatással, amelyből az új ingatlanjukat korszerűsíthetik, így a felújítandó házakból is bátrabban válogatnak majd

– fejtette ki az ingatlanos szakértő.

Németh Ildikó rámutatott arra is, a rendelkezésre álló keretből közel 20 ezer családi ház megújítását tűzte ki célul a kormány, de ennél várhatóan nagyobb lesz az érdeklődés. Már csak azért is, mert jelenleg több mint 4 millió ingatlan van Magyarországon, ennek csekély része a 20 ezer ház.

A szakember szerint egyelőre több részlete is tisztázatlan a programnak. Például, hogy az igénylőknek köztartozásmentesnek kell-e lenniük, szükséges-e tb-jogviszony, kötelező lesz-e a számlabenyújtás? Korlátozzák-e majd a felújított ház értékesítését, valamint a támogatás kombinálható lesz-e a falusi csokkal vagy a csokkal. Mindezek a későbbi, részletszabályokat meghatározó rendeletből derülnek majd ki.