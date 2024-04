Az átlagévnél korábban hajtott ki a szőlő a tiszazugi földeken, ami az áprilisi melegnek köszönhető. Barcza Gábor szőlész, borász néhány nappal ezelőtt még bizakodóan nyilatkozott a növény korai vegetációjáról. Télen megmetszették a szőlőt, a tövek megkapták a lemosópermetezést, a hajtásválogatást is megkezdték a Barcza Kézműves Borászatban.

Elfagyott a szőlő a tiszazugi földeken, a termés felére számítanak csak

Forrás: Beküldött fotó

– A hajtások közül a tíz centistől a méteresig akadnak, ezek közül azt kell kiválasztani, aminek optimális az állása, a többit letördeljük, így alakítjuk ki a termőalapot, amivel egész évben dolgozunk – fejtette ki a tavaszig tartó munkát a szakember.

Még minden jónak tűnt

Megalapozták az esztendőt, elvégezték a drótok újrahúzását, ahol szükséges volt, ilyen korai vegetációra viszont nem számítottak.

– Akár 20 centis hajtások is vannak már egy-egy tőkén, ez általában május közepére volt jellemző eddig. Hol hideg volt, hol meleg, az időjárás változékonysága miatt megjelentek a különböző gombák, ami ellen védekezni kell. Az első permetezéssel nem várhatunk májusig, hanem a napokban el kellene végezni – magyarázta a szakember. Hozzátette, bár változékony az idő, de bíznak benne, hogy nem lesz fagy, a legkártékonyabb eddig az volt, ha a hidegek májusban köszöntöttek be. Barcza Gábor még azt is lehetségesnek tartotta, hogy korai szürettel számolhatnak és a megszokott augusztus 20-a helyett, már július végén szedhetik a gyümölcsöt.

Rossz hírek érkeztek

Alig telt el néhány nap, újabb híreket kaptunk a szőlőkről, vasárnapra elfagytak a hajtások. Bár a növény regenerálódik, még így is csak a megszokott termésmennyiség 40 százalékára számíthatnak.