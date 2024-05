Válogathatunk palántákból a piacon. Paradicsom- és paprikafajtákból igazán bőséges a választék, a koktél- és futó paradicsomok, édes és chilli paprikát is gond nélkül talál, az is, aki a különlegesebb fajtákra vágyakozik. Van persze zeller, petrezselyem, karalábé, is bőven, akad többféle uborka, cukkini, patiszon, de sütőtök és dinnye is. A palánták többsége 300-500 forintért kapható.

Donkó Györgyné férjével és összeírt listával jött palántát vásárolni Martfűről

Fotó: Nagy Balázs

Lukács István standja is „roskadozik” a legkülönfélébb palántáktól. Az újszászi termelő minden tavasszal itt árusítja a cseperedő növénykéket. Cserepekben számos fűszernövényt is kínál, és ahogy láttuk, vásárlóból sem volt hiány.

– Az áprilisi hideg elmúltával indult be igazán a palántaszezon – osztott meg tapasztalatait a termelő. – A paradicsom palánták a leginkább kelendők. Volt, aki már hamarabb bevásárolt belőlük, és ha fóliába vette vagy tudott rájuk vigyázni, akkor már szépen virágoznak.

Donkó Györgyné is nála szerzi be férjével a kertbe valót; egy komplett listával érkeztek.

– Metélő petrezselymet, erős és kaliforniai paprikát, habanerót, fürtös koktélparadicsomot, datolya paradicsomot, zellert veszek… – sorolta az összeírt tételeket Donkó Györgyné. – Jobb, ha összeírom előre. Ha hosszú a sor, a többieket is feltartanám, míg itt gondolkodok, milyen palántát vegyek. Martfűn lakunk, ott van kertünk.

A fűszernövényeket is viszik. Többek között majoránna, levendula, menta, borsikafű, kakukkfű, tárkony, rozmaring, citromfű, menta… felsorolni is nehéz, mi minden sorakozik a standon.

– Évelő növények, így ha megveszik és megfelelően gondozzák, évekig elélnek – emelte ki Lukács István.

Tóth László is bőven hozott Abonyban nevelt palántájából és fűszernövényt is bőven kínál. Immár 1997 óta árusít a piacon.

Ottjártunkkor épp a petrezselymet keresték többen is, de mint mondta, minden mást is vásárolnak, nem tudna konkrét növényt kiemelni. A paradicsom, paprika, uborka, patiszon, cukkini, padlizsán egyaránt kelendő, egyéni érdekek szerint. A koktélparadicsomok is keresettek.

Utóbbi években egyébként megváltozott a palánták iránti kereslet

– osztotta meg tapasztalatait az árus.

– Az idősebb korosztályból sokan már nem tudnak kertet művelni vagy nincs meg a kertjük, a fiatalabb korosztály meg városban az erkélyen próbálkozik meg néhány növény termesztésével, vagy egy-két magaságyást ültet be. Így olyan nagy mennyiségben ma már nem lehet eladni palántát, mint valamikor. Régen a piacon ott is palántaárusok sorakoztak, ahol most a virágárusok. És el is fogytak a palánták – mondta. Most már sokkal kevesebben árusítanak. De hozzá is járnak be vidékről, például Tiszavárkonyból, Tiszaföldvárról, a környező kisebb településekről.

Most viszont a fűszernövényekből is sokkal nagyobb a kínálat.

– Ezek cserépben, balkonládában is megélnek városi környezetben is – hangsúlyozta Tóth László.

Molnár Fruzsina is fűszernövényeket böngészett a piacon ottjártunkkor.

– Nemrég költöztünk össze a párommal, és kitaláltuk, hogy a társasházi erkélyünkön magunk fogjuk nevelni a fűszereket. Azon még gondolkodunk, hogy megpróbálkozzunk-e paradicsommal és paprikával, bár hallottuk, hogy az is megterem, ha megfelelően gondozzák. Szüleimnél van cserepes chilli paprika az ablakban, de nem tudom, másfajta hogy bírná virágládában. Az erkélyre odasüt a nap, olyan gondunk nincs, hogy ne lenne elég fény – tűnődött a fiatal lány. – Mindenesetre az már biztos, hogy póréhagymát, majorannát, rozmaringot és kakukkfüvet vásárolok!