– Nagyon jót tett a gabonaféléknek és a kapásoknak is az utóbbi időszakban lehullott eső – erősítette meg a Vezsenynél földet művelő Csontos Lajos is. – Amikor Szolnokon volt a nagy felhőszakadás, a közelgő felhőket látva, úgy tűnt, itt is lesz, de végül elkerült minket az eső. A búzám közepes minőségűnek, vagy annál valamivel gyengébbnek látszik. Idén nem műtrágyáztam, mivel tavaly zöldítő keveréket szórtam ki, de úgy tűnik, nem volt annyira hatásos, mint vártam. Van négy-négy hektár kukoricám és napraforgóm, ezek rosszul keltek, valószínűleg korán elvetettem. Most nagyon egyenetlenek, van, ahol tizenöt centis, van, ahol térdig ér. A búzában korábban volt futrinka fertőzés, a pockokat pedig visszaszorította az eső, de komoly károk nem keletkeztek.

Árpa, búza, napraforgó és kukorica is növekszik

Tiszasülyön Vizi Gellért árpát, búzát, napraforgót és kukoricát vetett.

– A környékünkön nem esett sok eső. Van olyan napraforgó, ami csak most kezd kibújni a földből – adott helyzetképet a fiatal gazda. – Viszont egyes területeken az őszi vetések fele kipusztult a belvíz miatt. Mostanra kiszáradtak ezek a területek. A növények közül talán a megmaradt árpa a legszebb jelenleg, de a búza sem mutat rosszul. Sárgul, hamarosan lehet aratni. A kártevők sem okoztak nagy gondot. A búzában megjelentek ugyan bogarak, de permetezéssel megoldottam. A napraforgót pedig itt-ott megrágcsálták a nyulak, de már megnőtt annyira, hogy ne bántsák.

Vetett növénykultúrák Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

Növénykultúra Termőterület (ha)

Őszi búza 109855