A szokásosnál jóval korábban, már június közepén megkezdődtek az aratási munkák Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ez annak köszönhető, hogy a tél végén tapasztalt tavaszias időjárás miatt az őszi vetésű szántóföldi növények előrehaladottabb fejlettségi stádiumban voltak a korábbi években tapasztaltakhoz képest. A nyárias, meleg idő hatására a növények érése felgyorsult az elmúlt időszakban, így nemcsak az őszi árpa, hanem a búza és a repce betakarítási munkálatai is kampányszerűen zajlanak – számolt be róla Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke. Erre számítottak is.

Rigó Andrásék az árpával már végeztek, most a búza aratása zajlik

Fotó: Mészáros János

Rigó Andrásék múlt hétfőn kezdték el aratni az árpát a Szolnok-Besenyszög határában húzódó földjeiken.

– Összességében jónak mondható a termés – nyilatkozta a gazda. – A gabona minősége megfelelő, bár területenként eltérő. Nem tudjuk, ezt mi okozza, egyformán kaptak esőt a táblák. Az árpával már végeztünk is, a termés 5,5-6 tonna lett hektáronként. A búzának körülbelül most tartunk a felénél, saját földjeinkkel jövő hét közepére végzünk, de aratunk bérben is, ha az időjárás engedi, jövő hét végére azzal is megleszünk. A búza 4-5 tonna hektáronként – sorolta Rigó András.

Péli Tibor Tiszajenőn június 17-én kezdte az árpa betakarítását, így végzett is a munkával. Mint mondta, jó közepes lett a termés, 5 -5,5 tonna hektáronként. Kedd óta már az őszi búzát aratják.

– Eddigi tapasztalataink alapján hektáronként 3 tonna terméssel számolhatunk. Ez közepesnek mondható, 4-4,5 tonna szokott lenni a termésátlag – emelte ki.

Arathatják már a repcét is.

Kézsmárki Ferenc mesterszállási gazdálkodó viszont arról számolt be, hogy nemrég tudták csak megkezdeni az aratást, az őszi árpában dolgoznak.

– Az elmúlt időszakban szinte minden nap volt zápor, ez nagyon visszavetette a munkákat – mutatott rá. – Amellett, hogy ilyenkor felázik a talaj, azt is figyelembe kell venni, milyen víztartalommal tárolható a gabona, ha magasabb, várni kell, míg szárad.

Az árpa mellett a búza és a repce táblákon is megindult az aratás

Az aratási munkálatokat vármegyénkben a termelők a múlt héten az őszi árpa táblákon kezdték. A növény nedvességtartalma gyorsan lecsökkent, az aratást még 13 százalék víztartalom körül kezdték meg, de a múlt heti forróság alatt egyes táblákon a szemek nedvességtartalma 9 százalékra csökkent. Bár a hétvégi záporok-zivatarok akadályozták a munkákat, a héten várhatóan befejezik a növény betakarítását. A termésátlagok termőhelytől és fajtától, valamint az alkalmazott agrotechnikától függően, jelenleg hektáronként 4 és 6,5 tonna között mozognak. Nehezítő tényező az aratáskor, hogy a nagyobb esőzések erős széllel jöttek, sok állomány megdőlt, így a betakarítása körülményesebb és veszteséget is okoz a szemek kipergése miatt. Az árpa minőségén egyes táblákon nagyban érzékelhető a tavaszi aszályos időjárás hatása.