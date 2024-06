Piaci látogatásunkkor Pozderka Lászlónál már kapható volt a piros bélű magyar dinnye, a finomság Medgyesegyházán termett. Jellemzően e térségből való a piacon először feltűnő magyar kínálat, e vidék fekvése kedvez a korábbi érésnek. Az árusok azonban már beharangozták, hogy hétvégére érkezik a finom hazai.

A tízéves Urbán Noémi Kittinek ízlik a medgyesi magyar dinnye

Fotó: Mészáros János

– Mi múlt hét csütörtökön kezdtük a görögdinnyét árulni. Finom, édes a gyümölcs, volt rá elég csapadék – tudatta Pozderka László. A dinnye valóban ízletes lehet, a tízéves Urbán Noémi Kitti is lelkesen kóstolgatta. A medgyesi görög kilója egyébként 590 forint.

– A vásárlók egyből ráharaptak, már várták, igaz, egyelőre a szeleteket veszik – árulta el László. – Kilencven százalékát így adjuk el. A sárgadinnye is magyar, a zöld bélű dinnye Szandaszőlősön termett, az Eperszigetről hoztuk. Görögdinnyénk pedig hamarosan lesz rákóczifalvai is.

Akadnak tizenöt kilós magyar görögdinnyéi is Pozderka Lászlónak

Fotó: Mészáros János

Kiss Bálinték minden éven bőven adnak el dinnyéket. Sárgadinnyéből már hazait, szentkirályit, görögből viszont még exportból származót kínálnak, de mint mondja, az is finom.

– Hétvégére beérik Medgyesegyházán is a görögdinnye, akkor már érdemes keresni a hazait is – harangozta be.

Azt is elmesélte, miről ismerhető fel a jó dinnye.

– Ha megütögetjük, úgy szól, mint a „csizmaszár”, ezt mondták mindig az öregek is – mutatta élőben is, paskolva egy ígéretes példányt. Azt is hozzátette, a nagyobbak finomabban szoktak lenni, jót enni igazán egy nagy szeletből lehet.

Kiss Bálint még külföldi görögdinnyét árul, de hétvégére érkezik a magyar termés is

Fotó: Mészáros János

A sárgadinnyénél pedig sokat elárul az illata is, de az sem elhanyagolható szempont, hogy a külseje is szép legyen. Ha a kocsánya még zöld, az pedig arról tanúskodik, hogy frissen szedték.

A Fegyvernek-Örményesnél gazdálkodó, hatalmas dinnyéiről ismert Huber Istvánt is megkérdeztük, milyennek ígérkezik az idei termés.

– A görögdinnyéim szép nagyok, de kevés a termés, valószínűleg az időjárás az oka. Ez éveben a tavalyinak körülbelül csak ötven százaléka lesz – számolt be róla a gazda. – Mi korán, húsvét előtt elpalántáltunk, így hamar tudtunk szüretelni, már két hete szedjük a termést. Ízre is nagyon finomak, azzal sincs gond. Aki szokott időben ültette a palántákat, azoknak itt majd tíz nap vagy két hét múlva érik be, tehát a szokott időben, július 15-e körül szedheti.