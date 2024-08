Színkavalkád fogadja ezekben a napokban a szolnoki vásárcsarnokba érkezőket. Sőt, egyre színesebb a felhozatal, a nyári finomságok mellett ugyanis egyre inkább megjelennek az őszt, a hidegebb időket idéző gyümölcsök, zöldségek. Persze még jócskán nyarat írunk, így még a dinnye a sláger a szolnoki piacon is.

Még a dinnye a sláger a szolnoki piacon. Fehérné Csiki Ágnes is sokat elad ebből a gyümölcsből, ha meleg az idő

Fotó: Nagy Balázs

Friss, ropogós, lédús és ízletes a medgyesi dinnye

– Most, hogy visszatért a meleg, újra sok dinnye fogy. Az elmúlt napokban, amikor kicsit hűvösebb volt, kevesebbet vittek, most megint megnőtt a kereslet – mondja a pult mögött Fehérné Csiki Ágnes, miközben egy méretes görögdinnyét szel ketté. Nem is tudja megmondani, hányszor ismétli ezt a mozdulatot naponta.

– Nagyon sokszor. Van olyan vásárlóm ugyanis, aki egy negyed gyümölcsöt visz és szinte minden nap jön. Így mindig frissen ehet mézédes dinnyét, nem kell tárolni – mondja a kereskedő.

Szavaira reagálva bólogat egy idős hölgy, aki, mint mondja, bár nehezen jár, de minden nap lejön a piacra.

– Ennyi mozgás kell és itt mindig megbízható helyről származó, finom gyümölcsöt tudok venni – hangsúlyozta az idős hölgy.

– Szeptember 15-ig biztosan lesz nálam medgyesi görögdinnye, egyébként sárgadinnyét is árulok. Van már választék barackból is, amit hozzánk egy cibakházi termelő hoz. Igaz, nem a legolcsóbb még, de garantáltan finom. Szintén cibakházi a szőlőm, ami, bizonyíthatom, nagyon finom. Ezt is egyre többen keresik már – tette hozzá Fehérné Csiki Ágnes.

A szolnoki piacon guruló málnát és sárgálló kukoricát is kínálnak

A standok között járva sok helyen tűnik fel a csodálatos bordó színben pompázó málna is. A gyümölcsért rajongók örömmel fogadják ezt, igaz, azért meggondolják a vételt, a málna kilója ugyanis négyezer forintba kerül. Az árusok kisebb kiszerelésben, dobozolva árulják a guruló gyümölcsöt, aki mégis vásárol belőle, nem csalódik, mert az íze kiváló, szinte mézédes.

Szeleczki György és felesége, Éva egyebek mellett főznivaló kukoricát is árul. Ők őstermelőként kínálják portékáikat a szolnoki piacon

Fotó: Nagy Balázs

A nyári piachoz hozzátartozik a főznivaló kukorica is. Néhány standon sorakoznak is a sárgálló csövek. A szebbekért kétszáz forintot kérnek, azok pedig, amelyek kisebbek, vagy amelyeken nem kifogástalanul sorakoznak a szemek, száz forintba kerülnek.