Összecsukták az utolsó napernyőket is Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fürdőiben, véget ért a 2024-es jászkunsági strandszezon.

Jól sikerült a jászkunsági strandszezon: az abádszalóki strandot 15 ezerrel többen keresték fel idén nyáron, mint 2023-ban

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW Archívum

Jól sikerült a jászkunsági strandszezon

Bár néhány napja már az ősz az úr, az idei nyár extrém forróságot hozott, a kánikula egészen szeptember elejéig kitartott. Ennek hatásait megérezték a vármegye strandjai is. A Szoljon.hu által a most véget ért szezonról megkérdezett fürdők vezetői a látogatói szám növekedéséről számoltak be.

Árat nem emeltek, mégis több a bevétel Szolnokon

– Nincs okunk panaszra – fogalmazott hírportálunknak Pápai Anett, a Véső úti Sportkomplexum irodavezetője a Véső úti Strandfürdő nyári szezonja kapcsán. Mint mondta, annak ellenére értek el bevételnövekedést, hogy a 2023-as árakkal csinálták végig az idényt.

Beléptetéseik alapján 2024 júniusában 18 ezren jártak a Véső úti strandon. Ez mintegy húsz százalékkal több, mint a 2023-as 15 ezer. Júliusban a tavalyi nagyjából 30 ezres látogatói számot sikerült feltornázni több mint 32 ezresre – ez közel tíz százalékos bővülés. E mellé augusztusban hozták azt, amit tavaly: 25 ezer beléptetést – sorolta az irodavezető.

Hozzátette, a fenti számok magukban foglalják a bérleteseket, a napijeggyel belépőket, valamint a sportolói, magánprogramokat is.

Ami fontos – emelte ki –, hogy a strandot használhatták

sportegyesületek tagjai,

táborozók,

de például a Szív Egyesület is tartott ott vízi tornákat.

Ezek mellett voltak rendezvények, például éjszakai fürdőzés is.

Ötödével nőtt a látogatottság Abádszalókon

– Bár az iskolai táboroztatások miatt lassabban indult a szezon, az időjárás velünk volt, jó idő volt, ami segítette a szezont – értékelt az abádszalóki Tisza-tó Strand ügyvezetője. Mint Pataki Zsolt mondta, 2023-hoz képest 15 ezer többen látogatták a strandot a 2024-es szezonban, és ebben a számban csak azok vannak benne, akik a jegypénztáron keresztül, nyitvatartási időben jöttek be. Így összességében húsz százalékos növekményt értek el a tavalyi évhez képest.

Pataki Zsolt kiemelte, idéntől lehetővé tették, hogy az abádszalóki lakhellyel rendelkezők díjmentesen látogathassák a strandot, és a szállásadók irányába is nyitottak a kedvezményes szállásadói kártya bevezetésével. Ugyancsak ez évtől lehetett vásárolni kedvezményes délutáni jegyet. Ez azzal is járt, hogy a délután hat órai zárást kitolták nyolc óráig. Tapasztalataik szerint ugyanis utóbb a strand látogatottsága nem csökkent hat órakor. Mindehhez hozzáigazították a vízi mentő szolgáltatásukat, a szemétszállítást, karbantartást is.

Rendezvények terén zenei, gasztronómiai programokat, újdonságként dinnyefesztivált szerveztek. De a sikeresnek bizonyuló gyerekprogramokat is beillesztettek kínálatukba.

Az ügyvezető elmondta, a mostani szezonban nyolcszáz résztvevővel adtak otthont a Tisza-tó Átúszás és Átevezésnek. Vízi szolgáltatásaik – vízi ejtőernyőzés, jet ski, óriás csúszda – továbbra is kedvelt. Mindezek mellett pedig nagyon odafigyeltek a vízminőségre: összesen közel száz zetornyi zöldanyagot pucoltak ki a vízből.