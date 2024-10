Mint azt a vállalat a hírportálunknak megküldött közleményében tudatta, a Stadler a Berlinben szeptember végén megrendezett szakmai kiállításon ezúttal egyetlen standon mutatta be az összes járműosztályát. A szolnoki gyár dolgozóinak hozzáadott értékével is gyártott Stadler járművek új fejezetet nyithatnak a fenntartható mobilitás terén, különös tekintettel a világpremierjét tartó RS Zero fantázianevű mellékvonali motorvonatra, amely a világ első belsőégésű hidrogénmotorjával ellátott személyszállító vasúti járműve.

A Stadler egyik legizgalmasabb terméke napjainkban az RS Zero, amely akkumulátorról és hidrogénmeghajtással is üzemel

Fotó: Stadler Rail AG

A Stadler az „InnoTrans 2024” vásáron összesen nyolc olyan járművet mutatott be, amelyek fenntartható hajtásmegoldásokat kínálnak. Közülük az innovatív és kibocsátásmentes RS Zero, az alternatív meghajtású Flirt Akku, valamint a berlini metró új szerelvényei mind azonosak abban, hogy hazai hozzáadott értéket teremtve a Stadler -idén Gróf Szapáry Gyula-díjjal elismert- szolnoki üzemében készültek, s készülnek. A szolnoki gyártók a három projekttel eddig összesen közel 1,2 millió munkaórát töltöttek.

A Stadler a szolnoki gyár dolgozóinak is köszönetet mondott

Az RS Zerónak eleve három prototípusa van, amelyek mindegyikét Szolnokon gyártják le. A tervek szerint azonban 2026 tavaszáig a Flirt Akku nyolcvannyolc darab kocsiszekrénye, valamint 2027 őszéig a berlini metró hatszázhat darab szerelvénye is a Tisza parti város ipari parkjának egyik legnagyobb üzemében készül el, ezzel is munkát teremtve a helyi munkavállalók számára – hangsúlyozta a Stadler cégvezetése a közleményben.

A Stadler leghangosabb sikere Berlinben az új RS Zero, a világ legzöldebb vonata volt, amely kis tengelyterhelésével megoldja a mellékvonalak környezetkímélő személyszállítását, így a jármű Magyarországon az elavult dízel meghajtású BZ motorkocsik korszerű utóda lehet. Ugyanis nemcsak akkumulátorról üzemel, de a vasúton újdonságnak számító hidrogénmotorral is.

A Stadler Flirt motorvonatának szerelvényei is Szolnokon készülnek

Fotó: Stadler Rail AG

A Magyarországon is jól ismert, világszerte több mint kétezer járműben értékesített és Szolnokon gyártott „Flinke, Leichte Innovative Regional-Triebzug” (fürge, könnyű, innovatív, regionális motorvonat) – röviden Flirt motorvonatból az InnoTranson ezúttal egy akkumulátoros változat volt megtekinthető. A villamosított vonalakon a Flirt Akku klasszikus villamos motorvonatként fut a felsővezeték alatt, és egyidejűleg tölti akkumulátorait. Amikor azonban felsővezeték nélküli szakaszra ér, már az akkumulátorból érkezik az vontatáshoz szükséges energia.