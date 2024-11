Közép-Európa egyik legnagyobbja 1 órája

Begördült a 30 kamion, épül a gigantikus energiatároló Szolnok határában – videóval

Konténersorok tűntek fel a 32-es út mentén, amelyekben hazánk egyik legfontosabb kincsét, a napenergiát raktározzák majd el. A most ott épülő energiatároló Szolnok egyik legnagyobb beruházása, de létesítése az ország számára is kulcsfontosságú. A szolnoki telep kapacitása nyolcszorosát tudja majd a jelenlegi legnagyobb százhalombattainak, egyben Közép-Európa egyik legjelentősebb energiatárolója is lesz.

Nagy munka vette kezdetét Szolnok határában. Múlt héten összesen harminc kamion fordult le a 32-es útról, és rakta le szállítmányát a Zagyva-gát szomszédságában, a Gazdák hídjától nem messze. Építőelemeket hoztak, amelyekből bő fél éven belül Magyarország legnagyobb energiatárolója épül fel. Az energiatároló Szolnok, egyben hazánk számára is új dimenziót nyit. A jászkunsági vármegyeszékhely ezzel az ország „napenergia-fővárosává” válik, hazánk pedig Közép-Európa egyik legnagyobb tárolóját tudhatja majd magáénak általa. Pár nap alatt konténererdő nőtt ki a Zagyva-gát mentén, gőzerővel épül a gigantikus energiatároló Szolnokon. Villámgyorsaság

Fotó: Mészáros János Épül a gigantikus energiatároló Szolnokon A tároló építési munkálatai a minapi helyszíni látogatásunkkor már javában zajlottak. A konténerek egy része állt már, közben épp darukkal jelölték ki a beépítésre szánt újabb parcellákat. Az építési területen több tucatnyi munkás nyüzsgött, szaporán verték le a karókat a markolók által felkarmolt földön: az újabb és újabb tárolóegységek helyét igyekeztek kicentizni. A sietségre persze jó okuk van. Mint a Szoljon.hu februárban beszámolt, Szolnokon kisebb napelem-birodalom jön létre ezekben a hónapokban. A MAVIR Zrt. 8,5 milliárd forint értékű projektben egy 20 megawatt teljesítményű, 60 megawattóra kapacitású akkumulátoros tárolót építtet a Forest-Vill Kft kivitelezésével. Az európai uniós közbeszerzési értesítő szerint a cég 2023 végén nyerte el a pályázatot, a szerződés szerint pedig 2025 közepére készre kell jelenteniük a munkát. Akárhogy is: az utolsó simítások végeztével Szolnok válik Magyarország legfontosabb településévé e téren: a leendő akkumulátortelep teljesítménye nyolcszor nagyobb lesz a jelenleg legnagyobb százhalombattai tárolónak. Ezzel párhuzamosan a legjelentősebb közép-európai energiatárolók közé is feliratkozik a szolnoki. Rohamléptékben nő a termelés A mostani munkálatoktól nem független, hogy a kivitelezés alatt álló teleptől pár száz méterre fekszik Magyarország legnagyobb napelemparkja. Márpedig a MAVIR korábbi, ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre azt írta, a Szolnok térségében működő, megújuló energiát használó erőművek nagy terhelést okoznak a hálózatnak. A vállalat szerint a jövőbeli tároló jelentősen növeli majd az üzembiztonságot.

Munkások tucatjai dolgoznak Szolnok határában az akkumulátoros tároló elkészítésén. Magyarország legnagyobb napenergia-raktárát építik

Fotó: Mészáros János Időszerű a beruházás abból a szempontból is, hogy Magyarországon drasztikusan nő a naperőművek beépített teljesítménye. Míg 2022-ben ez 4000 megawatt volt,

tavaly már 5600. Vagyis egyetlen év alatt 1600 megawattal nőtt a naperőművek termelése. És mivel mindez időjárásfüggő, a megtermelt energia raktározása egyre sürgetőbbé válik. Ez egyébként összhangban van a kormányzati elképzelésekkel is. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi évértékelőjében a zöldátállás mellett érvelt. Kulcsfontosságú a szolnoki tároló megépítése „A szolnoki beruházás ahhoz járul hozzá, hogy hazánk energiaellátása minél tisztább, kiszámíthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb legyen” – jelentette ki az építkezés kapcsán az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A napokban közzétett közösségi médiás videójában Czepek Gábor hangsúlyozta, hazánk energiaszuverenitása szempontjából kulcsfontosságú a tárolókapacitások kérdése, az atom mellett ugyanis a napenergiára támaszkodunk leginkább. A napenergia viszont nem feltétlenül akkor termelődik, amikor felhasználnánk. Ezért a most futó pályázatok keretében 260 milliárd forinttal támogatjuk az energiatárolók telepítését – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, Magyarországon jól áll az energiaszektor zöldítése, és jól halad a tárolók létesítése is. Terveik szerint jövőre megduplázzák, 2026-ra pedig hússzorosát építik ki a jelenlegi tárolókapacitásnak. „Azt szeretnénk elérni, hogy 2030-ra legalább egy gigawattnyi álljon rendelkezésre hazánkban” – hangsúlyozta az államtitkár.

