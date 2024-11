Az ismert milliárdos, Jákob Zoltán Szolnok legendás épületét is megvehetné? Bár mindez csak egy felvetés volt egy szombati rendezvényen, olvasóink is kifejtették véleményüket a témával kapcsolatban.

Vajon jól járna Jákob Zoltán Szolnok egyik legpatinásabb épületével, a Tisza Szállóval?

Archív felvétel/Fotó: Markovics Gábor

Jó gazdája lenne Jákob Zoltán Szolnok híres épületének?

Az egyik hozzászóló szerint például jó lenne a városnak, a helyi gazdaság alakulásának is, ha az ő tulajdonába kerülne az épület. Egy másik kommentelő is így vélekedik, hozzátéve, hogy ő a szükséges felújításokra is tudna költeni. Volt, aki úgy gondolta, hogy inkább ő vegye meg a szállót, minthogy esetleg külföldi kézbe kerüljön.

A Szolnoki Tisza szálló jelenleg is zárva tart, és folyamatosan romlik az állapota, egy komoly befektető azonban még meg tudná menteni

Fotó: Nagy Balázs

Mások azt vetették fel, hogy Jákob Zoltán üzletember, így nyilván sokféle dolgot mérlegelne, és nem biztos, hogy tényleg a vásárlás mellett döntene. A legtöbben pedig egyszerűen csak örülnének, ha a szálló újra régi fényében ragyoghatna. Akárki is lenne a tulajdonosa...