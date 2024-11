A legtöbbet egy új építésű tiszafüredi belvárosi társasház 20 négyzetméteres garázsáért kérik:

10,5 millió forintot,

ami több mint félmillió forintos négyzetméterárat jelent.

Ilyet, mármint új építésű belvárosi garázst kínálnak Törökszentmiklóson is: ott nyolcmillió forintért lehet majd hozzájutni a kocsitárolókhoz, előreláthatóan 2025 őszén.

A legdrágább eladó garázst Szolnok belvárosában találni az Ingatlan.com kínálatában. 25 millió forintba kerül, igaz ezért a pénzért 84 négyzetméteren hét férőhelyes mélygarázs lehet a miénk.

Ezen a portálon egyébként 32 ajánlatból lehet választani. A vármegyeszékhelyen kínált garázsok ötmillió forintnál kezdődnek. Ezek jellemzően 16-18 négyzetméteres, belvárosi garázsok. A legjutányosabb áron Szolnokon, a Vegyiművek lakótelepen juthatunk autótárolóhoz. Ott most 2,2 millió forintért hirdetnek egy 16 négyzetméteres garázst, amelyhez szerelőakna is tartozik, jóllehet, az áramot és a vizet nem kötötték be.

További drágulás várható

Mint a Világgazdaság írta, ma Szolnokon átlagosan 30 ezer forintért lehet bérelni kiadó garázst. Ezzel nem sokkal marad el a település a legdrágább veszprémi (35 ezer forint) és egri (33 ezer forint) átlag bérleti díjtól.

Péntek Nikolett szerint kiadási céllal „nem annyira jó üzlet a garázs”. Hiszen eleve drágán lehet hozzájutni, a havi 30-40 ezer forintos bérleti díj mellett pedig sokára hozza vissza az árát. Abból a szempontból viszont jó befektetés lehet, hogy – mint mondta – a jövőben várhatóan tovább emelkednek majd a garázsárak.