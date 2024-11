Jelentős terhet rakhat a vállalkozásokra a minimálbér emelése

A vállalkozói oldal óvatossága mindenesetre érthető. Elvégre e célkitűzések feltétele, hogy a következő években 3-5 százalékkal növekedjen a gazdaság, hiszen annak híján a munkaadók bajosan tudják kitermelni a béremelést.

Összetettnek látja a helyzetet Gaál Zoltán vendéglátós, akinek a szolnoki Baross utcában van ismert étterme. Hárman dolgoznak nála minimálbérért és heten kapnak garantált bérminimumot, valamint egy munkatársa négy órában dolgozik, a minimálbér feléért. Ám – mint hírportálunknak rámutatott – a minimálbér emelése nem csak a minimálbéreseket érinti, mert annak bértoló hatása van.

Jelentős bértoló hatása lehet a minimálbér-emelésnek

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

A részletekről szólva közölte, jelenleg nem tudni, mi alapján fizeti majd be a 400 ezer forint utáni tb-járulékot. Mint mondta, egy minimálbéres dolgozó után így is nagyjából 90 ezer forintot fizet az államkasszába, és állnia kell az emelt úti díjat, szabadságokat, betegállományt, stb. is. Hozzátette, vendéglátósként eleve hátrányos helyzetben van, hiszen míg a helyben fogyasztás után 5 százalékos áfát fizet, addig a kiszállítások után 27 százalékosat. De érzékenyen érintette szerinte az ágazatot a szép kártya reformja is, amellyel megszűnt a vendéglátás zseb, korábban ugyanis sokan az egész cafeteria juttatásukat vendéglátásra kérték.

Próbáljuk megtartani a szakembereket. Egyelőre nyitva vagyunk, nem kerültünk abba a helyzetbe, mint amilyenbe a közelmúltban több vállalkozás is

– fogalmazott, utalva a Szolnokon nemrég bezárt vendéglátóhelyekre.

Arra a felvetésre, hogy a tervek szerint a gazdasági növekedés és a béremelés megvalósulása esetén csökkentenék a munkaadók adóterheit, Gaál Zoltán azt mondta, jól hangzik, de vajon honnan lehet azt tudni, hogy van-e annyi megtakarítása egy vállalkozásnak, hogy megvárja az adócsökkentést.

Gazdasági növekedés esetén megvalósítható

– A vállalkozások, ha van piac, minden elkövetnek, hogy teljesíteni tudjanak. Ehhez jól képzett, elkötelezett munkaerőre van szükségük, ezért érthető a béremelés szándéka – mondta el minimálbér-emelés kapcsán a Szoljon.hu-nak a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke. Dr. Lits József szerint viszont ezt termelékenységgel kell tudni alátámasztani. Ha ugyanis a béremelés forrása nem megalapozott, akkor vállalkozások szűnhetnek meg, épülhetnek le, munkanélküliséget eredményezve.

Elmondása szerint látszik a szándék, amely azt célozza, hogy jobban éljünk. Ehhez viszont a termelékenység növekedése mellett fontos lenne visszafogni a multik áremelését, illetve hosszú távon fenntartható áru-, pénz és termékforgalomra van szükség.

– Ha bármilyen béremelést megvalósítunk a három éves bérmegállapodáson belül, de annak a reálértéke az áremelés miatt nem tükröződik, akkor túl sok mindent nem értünk el – húzta alá dr. Lits József.