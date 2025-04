Magyar Péter bajba kerülhet: elfogadták a szigorúbb vagyonnyilatkozati szabályokat

Az Országgyűlés megszavazta annak a törvénynek a módosítását, mely a szomszédos országban fennálló háborús és humanitárius helyzet magyarországi hatásainak kezelését szolgálja. Ennek értelmében a kormány november 14-ig fenntarthatja a veszélyhelyzetet. Az új rendelkezés szerint az EP-képviselőknek a jövőben a hazai, sokkal szigorúbb nyilatkozattételi kötelezettségnek kell megfelelniük – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péternek még gondja lehet az új rendelkezésből

Forrás: MW archív

Fókuszban a vagyonnyilatkozatok

Bár korábban a magyar szabályozás harmonizált az uniós gyakorlattal, most – szintén uniós kérésre – ismét a régi, szigorúbb szabályokat alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy Magyar Péternek, a Tisza Párt vezetőjének is részletesen be kell számolnia vagyonáról – különös tekintettel arra, hogy bennfentes kereskedelem gyanúja merült fel vele kapcsolatban.

További fontos törvénymódosítások

A parlament további fontos törvénymódosításokat is elfogadott, illetve a családokat érintő segítségekről is döntöttek. Ezekről, illetve a Magyar Pétert nehéz helyzetbe taszító új vagyonnyilatkozati szabályokról is részletesen olvashat a Magyar Nemzet cikkében!