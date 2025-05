Adás-vétel 1 órája

Betámadták a nyaralópiacot a Tisza-tavi ingatlanok, hihetetlen árakra készüljenek a vevők – galériával

Itt a jó idő, jön a nyár. Szépen, lassan benépesülnek az üdülőövezetek, megtelnek a hétvégi házak. A vásárlók is visszatértek a nyaralópiacra. Ráadásul most úgy látszik, nemcsak a Balaton a riviéra, akad ugyanis vízparti település a balatoni ár harmadáért is. A térségünket is érintő Tisza-tó ebből a szempontból abszolút nyerő, az eladók most hihetetlen árakkal támadták be az ingatlanpiacot.

A lakáspiachoz hasonlóan a nyaralópiac is erősödött az idei év első négy hónapjában. Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy rákapcsoltak a vásárlók a nyaralóövezetekben. Keresett a Tisza-tó és térsége is. Nem véletlenül, közeledik a nyár, nyakunkon a turisztikai főszezon, mindenki a vízpartra vágyik. A nyaralópiac különlegessége a Tisza-tónál: úszóházak épültek Abádszalókon az Abádi Kikötőben

Fotó: Nagy Balázs/Archív Nyáron nincs is annál jobb, mint elnyúlni a parton és nagyot pihenni. Ha ráadásul saját ingatlanban tehetjük meg ezt, az mindennél többet ér. – Néhány évvel ezelőtt vásároltunk egy nyaralót Tiszafüreden. Hálát adok az égnek, hogy akkor hozzájutottunk ehhez a kis házhoz, most nem biztos, hogy meg tudnánk ezt tenni. Megfizethetetlen érzés, hogy akkor jövünk, amikor szeretnénk, és mindig rendelkezésre áll egy kis házikó – mondta el egy szolnoki férfi. Hozzátette, nemsokára nyugdíjba megy, elképzelhető, hogy akkor végleg oda költözik feleségével. Változatos a hazai nyaralópiac Aki most szeretne a térségben nyaralót, annak segítség lehet az ingatlan.com elemzése, mely a Balaton, a Velencei-tó mellett a Tisza-tó környékén jellemző keresletre és árakra is rávilágít. Utóbbi ráadásul abszolút nyerő, ha nyaralóövezeti ingatlanról van szó. Ahogy logikusan gondoljuk, a Balatonnál a legdrágábbak a nyaralók. A Magyarország piacvezető ingatlanhirdetési portálja szerint a déli parton és az északi parton is 1,1 millió forint körüli átlagos négyzetméteráron kínálják az ingatlanokat, de vannak ennél jóval drágább és olcsóbb települések és ingatlanok. A Velencei-tó környéke már elérhetőbb, abban a térségben nyolcszázezer forint körüli négyzetméteráron már vásárolhatunk ingatlant. Nyaraló a balatoni ár harmadáért Azonban ezeknél is jóval olcsóbb megoldást nyújt a vízparti településen ingatlant keresők számára a Tisza-tó. Az ottani lakóingatlanok átlagos négyzetméterára mindössze 343 ezer forint. A legdrágább település ebben a térségeb Tiszafüred, ahol 420 ezer forint, illetve Poroszló, ahol 350 ezer forint az átlagos négyzetméterenkénti ár. – Ha kizárólag az árat nézzük, akkor az ország egészét nézve lehet vízparti településen lévő ingatlant találni a 300 ezer forintos kategóriától kezdve a másfél milliósig. Ennek köszönhetően a nyaralóvásárlást tervezők közül szinte mindenki tud a pénztárcájának megfelelő ingatlant találni, ha áttekinti a teljes kínálatot – fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Nyáron csodás élményeket tartogat a Tisza-tó, például a strandokon...

Fotó: Archív / Mészáros János Jön a szezon, csodás élményeket tartogat a Tisza-tó Aki tehát azt tervezi, hogy nyaralót vásárol, most még időben van. De annak se menjen el a kedve, aki csak alkalmi látogatóként utazna a frekventált turisztikai célpontok valamelyikébe, mint például a Tisza-tóhoz, ami Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros úti célja is egyben. Páratlan természeti szépségeivel és kiváló infrastruktúrájával igazán csalogató a turisták számára. Még autóra sincs szükség a térség eléréséhez, a fővárosból indulóknak a Tisza-tó sebesvonat ideális lehetőséget nyújt a megközelítéshez. A járat március 15-től november 2-ig közlekedik a Keleti pályaudvar és Tiszafüred között.

Május 25-ig még hétvégén és ünnepnapokon, május 26. és augusztus 31. között pedig naponta jár majd. Ráadásul a kerékpárunkat is utaztathatjuk, amivel aztán körbekerekezhetjük a tavat. Aztán pedig jöhet a megérdemelt strandolás, Abádszalókon és Tiszafüreden is csodás fürdőzőhely várja a nyaralókat. Na meg persze nagyokat kirándulhatunk a tó menti, varázslatos helyeken.

Tisza-tavi életképek Fotók: Nagy Balázs, Mészáros János