Csúszik a kivitelezés, de a beruházó szerint megépül az üzem Szolnokon – videóval

– Három hónapja levonultak a munkások, azt tapasztaljuk, hogy a beruházás megállt. Talán belátták, hogy nem nyerő az ötlet – mondta el megkeresésünkre pénteken a szolnoki Bicskás Székely Fogadó tulajdonosa. Cora Tibort annak a gombatermesztéssel foglalkozó majdani üzemnek a létesítése kapcsán kerestük, ami Szolnok kertvárosi részén épül jelenleg is.

Hamarosan megkezdődhet a gombatermesztés Szolnok kertvárosában: ha a vártnál picit lassabban is, de épül a gombafarm a Keszeg utcában

Fotó: Nagy Balázs

Mint áprilisban beszámoltunk, a szolnoki Keszeg utcában épít gombaüzemet a C&L Paeoinas. A helyiek fórumot tartottak, aláírásgyűjtésbe kezdtek, kifogásolva a vélelmezett szaghatást, lehetséges talaj-, víz- és légszennyezést, a tájékoztatás hiányát és úgy általában a helyszínválasztást. A tiltakozóknak akkor a gombatermesztő szomszédságában fogadót üzemeltető vendéglátós adott hangot.

Gombatermesztés: egyelőre kivárnak a helyiek

Cora Tibor most úgy látja, a helyiek egyelőre kivárnak, nincs tájékoztatás az ügyben, nem tudják, mi lesz. De abban reménykednek, hogy végül nem épül meg az üzem. Vagy ha mégis, nem gombatermesztőként.

– A vita a szaghatás miatt van, és nem azért, mert rosszat akarnánk a vállalkozásnak. De nem értjük, miért nem kerestek megfelelőbb helyszínt az üzemnek – mondta el Cora Tibor, kiemelve, sokan költöztek ki és építkeznek a városrészben, őket pedig riasztja egy ilyen fejlesztés (a cégvezetés az áprilisi lakossági fórumon tételesen cáfolta, hogy büdös lenne a majdani üzem – a szerk).

A csarnok szerkezete már elkészült

Fotó: Nagy Balázs

Cora Tibor szerint aggasztja a helyieket, vajon miért kapott még hat hektár területet a meglévők mellé a beruházás. De bántja a helyben élőket az is, hogy – úgy fest – a város számára „fontosabb volt egy pár fős cég érdeke, mint a környéken élő ezreké”, lévén Cora Tibor szerint az önkormányzat „mindent aláírt, mindenben támogatta a vállalkozást”.

– Az emberek továbbra is tartanak az üzemépítéstől, naponta kérdezik, van-e hír az ügyben. És elszántak, többen is jelezték, készek fellépni a beruházás ellen. Ugyanis bárki, bármit mond, ha megépül, hosszú távon biztosan hatása lesz – fogalmazott az étterem-tulajdonos.

Csúszik, de megépül az üzem

Márpedig a mostani jelek ellenére megépül. Hírportálunk pénteken is a helyszínen találta az építtető cég vezetőjét, Varjú Ákost, aki elmondta, noha némileg lassult a kivitelezés, nem adják fel. Jelenleg is várják az építőelem-panelek megérkezését, az építkezést pedig még idén be lehet fejezni.