Kihívásokkal teli időszakban is segítenek a gazdák, elindult a búzagyűjtés a Jászkunságban – galériával, videóval

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program részeként a Jászapáti Gazdakör szervezésében búzagyűjtő napot tartottak szombaton Jászapátin. A Szent József Katolikus Technikum, Gimnázium és Kollégium aulájában gyűltek össze a gazdák, támogatók, hogy segítő kezet nyújtsanak nehéz sorsú embertársaiknak. Az ünnepségen hálát adtak a földnek, a szorgos-dolgos kezeknek a termésért és a mindennapi kenyérért, mely az életet, a közösséget és a megélhetést jelképezi.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében búzagyűjtő ünnepséget rendeztek július 19-én Jászapátin. Vármegyénkben 11 gyűjtőponton várják a gazdák búzaadományait

Fotó: Pesti József

Évről évre növekszik a felajánlók száma a Magyarok Kenyere programban

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány idén is megszervezte a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a búzaadományok gyűjtését. A 2011-ben útjára indult jótékonysági kezdeményezés a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása, amelynek jelentőségéről elsőként Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a MAGOSZ vármegyei szervezetének elnöke beszélt.

– Tizenkét évvel ezelőtt, Kenderesen szerveztük meg az első búzagyűjtő naphoz kötődő ünnepséget, amellyel örömünket fejeztük ki, hogy megtermett az ország gabonája. Ezután több helyen, határon innen és túl is megrendezték. A nehézségek ellenére úgy néz ki, hogy teljesíteni tudjuk azt a programot, amit gazdatársaimmal elterveztünk – mondta az elnök, hangsúlyozva az összefogás és a segítségnyújtás erejét. A Magyar Örökség díjjal kitüntetett mozgalom társadalmi bázisa évről évre szélesebb, a felajánlók száma folyamatosan növekszik.

Az eseményen részt vett Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is, aki köszönetet mondott a gazdáknak, hogy jószívű búzaadományaikkal segítik a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta településein élő rászorulókat. Az államtitkár szólt arról is, hogy Brüsszel agrárpolitikája és a klímaváltozás is komoly kihívást jelent a magyar gazdáknak.

– A kormány nem fogja hagyni, hogy Brüsszel elvegye a gazdálkodóktól a nekik járó támogatásokat és minden eszközzel kiáll a magyar gazdatársadalom mellett – hangsúlyozta Hubai Imre.