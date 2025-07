Kiderült, mennyit kérnek havonta egy kiadó szobáért Szolnokon

Hogyan alakulnak a szolnoki albérletárak? Mennyiért bérelhető ugyanitt egy szoba? – ez is kiderült a legnagyobb hazai ingatlanos szakportál minap kiadott közleményéből.

Nem változtak a közelmúltban a szolnoki albérletárak, szobát viszonylag olcsón bérelhetünk a vármegyeszékhelyen

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld.hu / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Szolnoki albérletárak: nincs drágulás

Mint az Ingatlan.com hétfőn közölte, a július 23-ai felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével megkezdődik az idei albérletszezon. Ennek kapcsán összeszedték, mely városokban átlagosan mennyiért lehet kölcsönvenni egy lakást, avagy szobát.

Albérletfronton egyelőre nincs változás Szolnokon. Akárcsak júniusban, júliusban is 120 ezer forintért lehetett lakást bérelni. Ez akkor is és most is az alulról értelmezett ezüstérmes pozíciót jelenti a vármegyeszékhelyek között, mivel ennél olcsóbban csak Békéscsabán juthatunk bérleményhez. A legdrágábbak Budapesten (átlagosan 270 ezer forint), Debrecenben (243 ezer) és Székesfehérváron (210 ezer) az albérletek.

Olcsón bérelhetünk szobát Szolnokon

A „idényrajt” előtt viszont ezúttal a szobaárakat is felmérte a szaklap. Eszerint jelenleg Szolnokon átlagosan havi 55 ezer forintért vehetünk igénybe egy szobát. Ennél kedvezőbben csak Egerben (45 ezer forint), valamint Békéscsabán, Miskolcon, Salgótarjánban, Kaposváron és Nyíregyházán (egyenként 50 ezer forint) lehet hosszú távra szobát bérelni. A legtöbben e téren is Budapesten kérik (110 ezer forint), a fővárost Székesfehérvár (80 ezer) és Tatabánya (79 ezer) követi.

Az Ingatlan.com megjegyezte, az albérletek lassabb ütemben drágulnak, mint a lakások, a folyamatot a kínálat bővülése tovább fokozhatja. De átrajzolhatja a piacot az Otthon Start program szeptemberi indulása is, mivel sok szülő dönthet úgy, hogy bérlés helyett az első lakás megszerzésében támogatja gyermekét.