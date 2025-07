Helyi ízek és közösségi élmények, muzsikaszó kíséretében nyílt meg a Jászság legújabb termelői piaca

Pócs János országgyűlési képviselő felidézte, több olyan beruházás megvalósult az elmúlt időszakban, melyek élhetőbbé tették a települést. – A piac kialakítása nemcsak a helyi gazdaságot, hanem a közösséget is erősíti – tett hozzá. A képviselő kihangsúlyozta, Jászfelsőszentgyörgyön ma is jelen van a kertészeti és háztáji gazdálkodás, ezért nagy jelentősége van a piactérnek, ahol a termelők és a vásárlók közvetlenül találkozhatnak. Így lerövidül az ellátási lánc, a helyben termelt minőségi zöldség- és gyümölcsfélék, egyéb termékek közvetlenül jutnak el a termelőtől a vásárlóig.

Sós Zsolt családi gazdálkodó saját készítésű, ízletes húskészítményeket árult az új piacon.

Fotó: Pesti József

Több funkciót tölt be az új létesítmény

A fejlesztés részleteit Zelenai Tiborné polgármester ismertette. – Faluhelyen a piac a település lelke, információs központ, ahol nemcsak az áruk cserélnek gazdát, hanem az emberi gondolatok, vélemények és érzések is. A projekt mintegy 80 millió forint pályázati támogatást kapott a TOP Plusz programban. Ehhez az önkormányzat még 3 millió forintot biztosított olyan munkák elvégzésére, amelyekre a pályázat keretében nem volt lehetőség – mondta a polgármester.

Mint azt megtudtuk, a település korábban nem rendelkezett a mai követelményeknek megfelelő piactérrel. A beruházásnak köszönhetően minden igényt kielégítő, komfortos termelői piacot alakítottak ki, melyhez női-, férfi- és akadálymentes mosdó, raktárhelyiség és zárható kukatároló is kapcsolódik. A 80 négyzetméteres árusítótér alatt 16 darab pult helyezhető el, melyek összecsukhatóak, így a tér közösségi programok helyszíne is lehet a jövőben. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Az ünnepségen közreműködött a Kéknefelejcs Népdalkör.