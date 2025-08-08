Tóth Gabi és párja is fellépett a Csángó Fesztivál egyik rendezvényén – galériával, videóval

A Csángó Fesztivál Alapítvány augusztus 6. és 8. között immár 12. alkalommal rendezi meg a Kárpát-Haza Konferenciát Jászberényben. Célja a Kárpát-medencében élő hagyományőrző, kulturális közösségek és gazdasági szereplők együttműködésének erősítése, a kapcsolatok építése.

Tóth Gabi is énekelt a XII. Kárpát-Haza Konferencia ünnepélyes megnyitóján, melyet a Csángó Fesztivál keretében rendeztek meg Jászberényben

Fotó: Pesti József

Értékőrzés, kapcsolatépítés a Csángó Fesztiválon

Tóth Gabi énekesnő és Petrás Mária, Príma Primissima és Magyar Örökség-díjas és Kossuth-díjas énekművész közreműködésével hagyományosan a magyar, a csángó és a székely himnusz közös eléneklésével kezdődött a rendezvény. A szervezők nevében dr. Péterbencze Anikó néprajzkutató, a Csángó Fesztivál Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Budai Lóránt polgármester és Papp Imre, a Kárpát-Haza Klub elnöke, a Csángó Fesztivál alapítója osztotta meg gondolatait az értékőrzés, az együttműködés és az alkalmazkodás fontosságáról változó világunkban.