Konferencia kezdődött

23 perce

Tóth Gabi és párja is fellépett a Csángó Fesztivál egyik rendezvényén – videóval

Címkék#szoljon videó#Tóth Gabi#Petrás Mária#kultúra#gazdaság

Családi Vállalkozók Találkozójával bővült a Kárpát-Haza Konferencia, melyet szerdán kulturális műsorral nyitottak meg a Déryné Rendezvényházban. A Csángó Fesztivál keretében megszervezett találkozó célja a kultúra és a gazdaság kapcsolatának erősítése, a családi vállalkozások bemutatása és népszerűsítése.

Illés Anita

A Csángó Fesztivál Alapítvány augusztus 6. és 8. között immár 12. alkalommal rendezi meg a Kárpát-Haza Konferenciát Jászberényben. Célja a Kárpát-medencében élő hagyományőrző, kulturális közösségek és gazdasági szereplők együttműködésének erősítése, a kapcsolatok építése. 

Értékőrző vállalkozások mutatkoznak be a Csángó Fesztiválon.
Tóth Gabi is énekelt a XII. Kárpát-Haza Konferencia ünnepélyes megnyitóján, melyet a Csángó Fesztivál keretében rendeztek meg Jászberényben
Fotó: Pesti József

Értékőrzés, kapcsolatépítés a Csángó Fesztiválon 

Tóth Gabi énekesnő és Petrás Mária, Príma Primissima és Magyar Örökség-díjas és Kossuth-díjas énekművész közreműködésével hagyományosan a magyar, a csángó és a székely himnusz közös eléneklésével kezdődött a rendezvény. A szervezők nevében dr. Péterbencze Anikó néprajzkutató, a Csángó Fesztivál Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Budai Lóránt polgármester és Papp Imre, a Kárpát-Haza Klub elnöke, a Csángó Fesztivál alapítója osztotta meg gondolatait az értékőrzés, az együttműködés és az alkalmazkodás fontosságáról változó világunkban.

XXII. Kárpát-Haza Konferencia Jászberényben

Fotók: Pesti József

A kulturális műsor Petrás Mária, Príma Primissima és Magyar Örökség-díjas és Kossuth-díjas énekművész, kerámiaművész előadásával kezdődött, majd a Tóth Gabi énekelt a vajdasági Fokos Zenekar kíséretében. A világ leggyorsabb néptáncosa díjjal kitüntetett Papp Máté Bence és tanítványai, valamint a Legényes Táncegyüttes fergeteges produkciója is nagy sikert aratott.

A konferencia augusztus 7-én, csütörtökön előadásokkal és interaktív bemutatókkal, programokkal folytatódott. Kiemelt témák között szerepel többek között a hozzáadott érték jelentősége a gazdasági kapcsolatokban, a kultúra és a gazdaság együttműködése, valamint a mentorprogram szerepe a családi gazdaságokban. Mindezeken túl a vállalkozásokat érintő generációváltás kérdéseiről, a határokon átívelő folyamatos kapcsolatépítés lehetőségeiről, az alkalmazkodás és a innováció szerepéről, a vállalkozások népszerűsítéséről is szó volt. 



 

