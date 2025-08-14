100-ból 95 szolnoki lakást érint egy új döntés – itt vannak a részletek

Az eladó szolnoki lakások és lakóházak szinte teljességére igényelhető lesz a szeptember 1-jétől induló Otthon Start program három százalékos fix kamatozású hitele – derül ki az Ingatlan.com gyűjtéséből. A szaklap szerdán azt közölte, országos felmérésük szerint átlagosan négyből három lakóingatlan felel meg a három százalékos hitel feltételeinek. Szolnokon viszont még ennél is kedvezőbb az arány.

Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Mint írták, a 135 ezer eladó magyarországi ház és lakás közül 102 ezer felel meg a követelményeknek (legfeljebb másfél millió forintos négyzetméterár, lakás esetében maximum 100 millió, családi ház esetében 150 millió forintos vételár). Ez a kínálat 75 százalékát jelenti.

Noha Budapesten csak a hirdetések 41 százalékára kérhető a támogatás, a többi hazai nagyvárosban arányaiban ennél jóval több házra és lakásra lesz majd igényelhető. E szempontból a legjobb Salgótarjánban a helyzet, ahol a jelenlegi kínálat 99 felel meg a kritériumoknak, míg Békéscsabán 98 százalék, Kaposváron és Miskolcon pedig 96 százalék.

Szolnokon az eladásra váró lakóingatlanok 95 százaléka „teljesíti” az előírásokat, ezzel vármegyeszékhelyünk is az élbolyba tartozik. Akárcsak Szekszárd (95 százalék), Zalaegerszeg (93), Nyíregyháza (94), Tatabánya (95) és Szombathely (95). De még a legdrágább vármegyeszékhelyen, Debrecenben is a piacra dobott házak és lakások 79 százalékára felhasználható lesz majd az egyéb támogatásokkal is kombinálható Otthon Start Plusz.