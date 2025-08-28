2 órája
Fejvesztve rohant a hulladékudvarba a férfi, miután rájött, mit felejtett a DVD-lejátszóban
Előfordul, hogy valaki túl gyorsan válik meg a régi holmiktól. Egy szolnoki férfi is így járt nemrég: beadta öreg DVD-lejátszóját, majd pár óra múlva fejvesztve rohant vissza a hulladékudvarba. Az eset jól mutatja, mennyire fontos, hogy a lakosság tudja: a hulladékudvarok nemcsak arra valók, hogy megszabaduljunk a feleslegessé vált lomoktól, hanem arra is, hogy biztonságosan, ellenőrzött körülmények között tegyük ezt meg. Az NHSZ szolnoki hulladékudvarában jártunk, hogy megnézzük, pontosan hogyan működik egy ilyen telep, mit lehet odavinni, és miért jó ez a városlakóknak.
Tiger Sándor pontosan tudta, mit kell tennie, amikor belépett az NHSZ szolnoki, Felső-Szandai réti hulladékudvarába. A szolnoki férfi a minap egy aprósággal a kezében érkezett a telepre, egy processzorhűtő volt az, becsomagolva. De Tiger úr rutinos e téren: hetente visz valamit a telepre, hol kisebb, hol nagyobb dolgokat, ezért pontosan tudja azt is, miért érdemes az hulladékudvarokat felkeresni.
– Pont ma kérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy mennyit kell ezért fizetni. Mondtam neki, hogy semennyit – árulta el a férfi, miközben lemérette az alkatrészt, majd lakcímkártyájának ellenőrzése után ment is a dolgára. Merthogy a hulladékudvarok használatához csak egy lakcímkártya kell, semmi más. A szemétté vált tárgyakat pedig – javarészt – ingyen át is veszik, így nem kell azokat a kukásautó vagy a lomtalanítás érkezéséig odahaza kerülgetni.
Hogyan működik egy hulladékudvar?
Speciális szabályok azért vannak. Mint Molnár Lajos, a cég szóvivője a helyszínen hírportálunknak elmondta, a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban a háztartásokban keletkező szelektív hulladékokat veszik át, méghozzá területi megkötés nélkül, vagyis az ország bármelyik hulladékudvarába lehet menni lakosként. Mint mondta, előírás, hogy a beszállított hulladékot minden esetben le kell méretni. Ezért a hulladékot „mérlegképes” (kötözött, csomagolt) állapotban kell átadni. Folyadékot pedig csak lezárt, sérülésmentes göngyölegben vesznek át.
A hulladék beszállítását, annak lepakolását, mérlegelését és a tárolóban való elhelyezését is a lakosoknak kell megoldani. Ezért, ha előre látszik, hogy egy ember kevés lesz a hulladék elrendezésére, érdemes egy vagy több markos szárnysegéddel érkezni. Így tett Kovács József is, aki ottjártunkkor épp hűtőt hozott be. – 2006 óta szolgált. Jó futásteljesítmény! De sajnos megadta magát szegény. Az viszont nagyon pozitív, hogy itt átveszik – mondta el, miközben lepakolták a hűtőt. Ő évente egyszer-kétszer hoz be valamit a hulladékudvarba, ezért szintén tudta, mi a teendő. De fontosnak tartja, hogy indulás előtt az ember informálódjon. Ami szerinte nem is nehéz, mivel a tudnivalók online elérhetőek.
Fontos tudni, hogy nem minden hulladékudvar fogad el minden típusú hulladékot. Előzetesen érdemes ellenőrizni, hogy az adott udvarban mit és mennyit lehet leadni. Ez különösen fontos akkor, ha nagy mennyiségű hulladékot szeretne valaki beszállítani, mert bizonyos hulladékok esetében ingatlanonként napi és éves korlát is van. Ezt az egy háztartásban keletkező hulladékmennyiséghez igazodva állapítjuk meg
– fejtette ki Molnár Lajos. Hogy egy példát is említsünk: a Felső-Szandai lerakóban gumiabroncsból lakcímkártyánként napi négyet, évente tizenhatot vesznek át.
Mit lehet leadni a hulladékudvarokban?
A leadásra szánt hulladékot előre szét kell válogatni, így gyorsabb a folyamat. A hulladékot a kijelölt tárolókban kell elhelyezni, ezt a személyzet megmutatja, és gondoskodik a megfelelő kezelésről. A főbb leadható kategóriák
- az autógumi,
- bútorok,
- ruhák,
- festékek,
- sütőolaj,
- elemek,
- elektronikai cikkek,
- fénycsövek, izzók.
Családi kincs maradt a lejátszóban
És volt, hogy némelyek bizony elhamarkodottan adtak le ezt-azt telepeken. Megtörtént eset, hogy egy férfi még épp időben, elszállítás előtt ment vissza az egyik vármegyei udvarba, hogy belenézzen a leadott DVD-lejátszóba. Mázli, hogy a lejátszót végül meglelték, abban ugyanis benne voltak esküvői felvételeik. Így a pótolhatatlan családi emlékek megmaradtak. Egy másik esetben pedig egy ócska fotelért tértek vissza mindössze két óra múlva, miután az illető ráeszmélt, hogy a kutyája másban nem, csak abban tud aludni.
Molnár Lajos szerint a lakosság tudatos hulladékkezelése azért is fontos, mert a hulladékudvarokban alig akad olyan lakossági hulladéktípus, amelyet ne tudnának átvenni, amit nem rakhatnak le náluk, „annak már nagyon speciális háztartási hulladéknak kell lennie, például felújításból származó építési hulladék” – fogalmazott. A dolog azért is lényeges, mert – mint a szóvivő rámutatott – mert az NHSZ tapasztalata szerint az illegálisan lerakott hulladékok nagy részét be lehetne hozni a hulladékudvarokba is – ingyen. Az „útiköltség” ugyanannyi lenne, és az illegális lerakás egyébként is minden esetben feljelentést von maga után – hangsúlyozza a szóvivő.
A hulladékudvar tehát nemcsak kényelmes, hanem környezetkímélő megoldás is. És ha valaki elhamarkodottan válna meg egy tárgytól, még mindig van esély, hogy időben visszakapja.
Hol vannak hulladékudvarok a Jászkunságban?
Az NHSZ Kétpó Kft. öt lakossági hulladékudvart üzemeltet a térségben:
Szolnok, Felső-Szandai rét
Szolnok, Széchenyi körút
Mezőtúr, Kávási Sándor utca
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út
Abony, Buzgánydűlő
