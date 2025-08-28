Fejvesztve rohant a hulladékudvarba a férfi, miután rájött, mit felejtett a DVD-lejátszóban

Tiger Sándor pontosan tudta, mit kell tennie, amikor belépett az NHSZ szolnoki, Felső-Szandai réti hulladékudvarába. A szolnoki férfi a minap egy aprósággal a kezében érkezett a telepre, egy processzorhűtő volt az, becsomagolva. De Tiger úr rutinos e téren: hetente visz valamit a telepre, hol kisebb, hol nagyobb dolgokat, ezért pontosan tudja azt is, miért érdemes az hulladékudvarokat felkeresni.

Fémhulladék az NHSZ Kétpó szolnoki szelektív hulladéklerakójában. Majdnem mindent átvesznek a hazai hulladékudvarokban

Fotó: Nagy Balázs

– Pont ma kérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy mennyit kell ezért fizetni. Mondtam neki, hogy semennyit – árulta el a férfi, miközben lemérette az alkatrészt, majd lakcímkártyájának ellenőrzése után ment is a dolgára. Merthogy a hulladékudvarok használatához csak egy lakcímkártya kell, semmi más. A szemétté vált tárgyakat pedig – javarészt – ingyen át is veszik, így nem kell azokat a kukásautó vagy a lomtalanítás érkezéséig odahaza kerülgetni.

Hogyan működik egy hulladékudvar?

Speciális szabályok azért vannak. Mint Molnár Lajos, a cég szóvivője a helyszínen hírportálunknak elmondta, a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban a háztartásokban keletkező szelektív hulladékokat veszik át, méghozzá területi megkötés nélkül, vagyis az ország bármelyik hulladékudvarába lehet menni lakosként. Mint mondta, előírás, hogy a beszállított hulladékot minden esetben le kell méretni. Ezért a hulladékot „mérlegképes” (kötözött, csomagolt) állapotban kell átadni. Folyadékot pedig csak lezárt, sérülésmentes göngyölegben vesznek át.

Tudatos felhasználók: Tiger Sándorék gyakran hoznak szemetet az NHSZ szolnoki lerakójába

Fotó: Nagy Balázs

A hulladék beszállítását, annak lepakolását, mérlegelését és a tárolóban való elhelyezését is a lakosoknak kell megoldani. Ezért, ha előre látszik, hogy egy ember kevés lesz a hulladék elrendezésére, érdemes egy vagy több markos szárnysegéddel érkezni. Így tett Kovács József is, aki ottjártunkkor épp hűtőt hozott be. – 2006 óta szolgált. Jó futásteljesítmény! De sajnos megadta magát szegény. Az viszont nagyon pozitív, hogy itt átveszik – mondta el, miközben lepakolták a hűtőt. Ő évente egyszer-kétszer hoz be valamit a hulladékudvarba, ezért szintén tudta, mi a teendő. De fontosnak tartja, hogy indulás előtt az ember informálódjon. Ami szerinte nem is nehéz, mivel a tudnivalók online elérhetőek.

Fontos tudni, hogy nem minden hulladékudvar fogad el minden típusú hulladékot. Előzetesen érdemes ellenőrizni, hogy az adott udvarban mit és mennyit lehet leadni. Ez különösen fontos akkor, ha nagy mennyiségű hulladékot szeretne valaki beszállítani, mert bizonyos hulladékok esetében ingatlanonként napi és éves korlát is van. Ezt az egy háztartásban keletkező hulladékmennyiséghez igazodva állapítjuk meg

– fejtette ki Molnár Lajos. Hogy egy példát is említsünk: a Felső-Szandai lerakóban gumiabroncsból lakcímkártyánként napi négyet, évente tizenhatot vesznek át.