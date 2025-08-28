Fordulat a jászkunsági ingatlanpiacon: árváltozás jöhet

Jelentős változás előtt állhat az ingatlanpiac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is az Otthon Start program szeptemberi bevezetése nyomán – derítette ki a Világgazdaság.

Változhat az ingatlanpiac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is az Otthon Start programmal

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

A szaklap csütörtökön az Ingatlan.com közlése nyomán arról számolt be, hogy a kormányzati támogatás indulásához közelítve az árak megindultak, csakhogy nem abba az irányba, amelyre sokan számítottak. Mint írták, az aggodalmak nem igazolódtak be: országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint egy százalékkal emelkedett. Ezt az ingatlanos portál 230 ezer hirdetés összesítéséből számolta ki.

„A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A háromszázalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat” – írta a Vg.hu Balogh László, az Ingatlan.com gazdasági vezetője szavaira hivatkozva. Utóbbi hozzátette, a programba nem illeszkedő házak és lakások ára nagyobb ütemben emelkedik az élénkülő kereslet miatt.

A szakértő úgy látja, a legnagyobb fejtörést nem is az elszálló árak okozzák majd a lakásvásárlóknak, hanem hogy lesz-e elegendő, a három százalékos kamattámogatott hitelnek megfelelő ingatlan. Utóbbira végleges megoldásnak a jövőbeli új építésű lakásokat tartja.

Így változna az ingatlanpiac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az egyszázalékos csökkenéssel

Ami a lehetséges árakat illeti: ha Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is az egyszázalékos középérték-csökkenéssel azonos arányban mérséklődne az ingatlanok négyzetméterára, az jelentős megtakarítást jelentene a jászkunsági lakásvásárlóknak.

Térségünkben az Otthon Centrum számai alapján jelenleg 310 883 forint az átlagos négyzetméterár. Így egyszázalékos csökkenés esetén például egy 70 négyzetméteres ingatlan közel 220 ezer forinttal kerülne kevesebbe, de egy 100 négyzetméteres már több mint 310 ezerrel.