Új befektetők érkezhetnek a jászsági városba, ahol fontos fejlesztéseket adtak át
Újabb mérföldkőnek számító beruházást adtak át hétfőn délután Jászfényszarun. Az ipari park komplex fejlesztésének második ütemében egy új, közel 2000 négyzetméteres csarnok épült az ipari övezetben, valamint három mára elhasználódott, leromlott állapotú út újult meg.
A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán az Európai Unió és a magyar kormány finanszírozásával 500 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet jelentős, több mint 300 millió forint önerővel egészítettek ki. A fejlesztés eredményeként új csarnok épült az ipari parkban, valamint utakat korszerűsítettek.
Új lehetőségek előtt az ipari park
A 850 millió forintos fejlesztés sajtónyilvános zárórendezvényét augusztus 18-án, hétfőn tartották. Az eseményen elsőként Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket.
– Nem véletlenül kapta meg Jászfényszaru az ország legdinamikusabb fejlődő városa címet, hiszen az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött és bővült az ipari park és a település is. Az itt működő gazdasági egységeknek kiemelkedő szerepük van abban, hogy a vármegye gazdasági erejének több mint hatvan százalékát a Jászság adja – mutatott rá a kormánypárti politikus, aki szerint Jászfényszaru a kormányprogram tükörképe.
A beruházás átadásán Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke méltatta a helyi vezetők gondolkodását, amely soha nem a gazdasági alapokra építette a politikai ambíciókat, hanem a politikát okosan és ügyesen használta arra, hogy a gazdasági lehetőségeket megragadja.
Zsámboki Sándor alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az önkormányzat a piaci igényeket figyelembe véve több évtizede tudatosan dolgozik az ipari park fejlesztésén. Ezen a hosszú, kihívásokkal teli úton elérték, hogy a gazdasági növekedésnek, bevételne köszönhetően az ipari parkot üzemeltető Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a pályázati támogatásokat ki tudja egészíteni.
Fejlesztés JászfényszarunFotók: Pesti József
A projektet Versegi László, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője mutatta be a résztvevőknek, reményét fejezve ki, hogy a fejlesztés újabb cégeket, befektetőket csábít az ipari parkba. A beruházás során egy közel 2000 négyzetméteres temperált csarnoképület jött létre az ipari parkban, melyet az önkormányzat tulajdonában álló Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. hasznosít majd. A csarnok tetején egy 50 kW-os napelem rendszert helyeztek el, melyet kiegészít egy 15 kW-os akkumulátor. A projekt részeként beszereztek egy mobil rámpát is, mely az anyagmozgatási tevékenységet segíti. Az ipari park három legjelentősebb útja – Albert Einstein út, Hermann Ottó út, Tihanyi Kálmán út - az elmúlt időszakban elhasználódott, ezért ezeket is felújították összesen több mint 1 kilométer hosszan.
