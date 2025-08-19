Új befektetők érkezhetnek a jászsági városba, ahol fontos fejlesztéseket adtak át

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán az Európai Unió és a magyar kormány finanszírozásával 500 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet jelentős, több mint 300 millió forint önerővel egészítettek ki. A fejlesztés eredményeként új csarnok épült az ipari parkban, valamint utakat korszerűsítettek.

Egy közel 2000 négyzetméteres temperált csarnoképülettel bővült az ipari park Jászfényszarun

Fotó: Pesti József

Új lehetőségek előtt az ipari park

A 850 millió forintos fejlesztés sajtónyilvános zárórendezvényét augusztus 18-án, hétfőn tartották. Az eseményen elsőként Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket.

– Nem véletlenül kapta meg Jászfényszaru az ország legdinamikusabb fejlődő városa címet, hiszen az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött és bővült az ipari park és a település is. Az itt működő gazdasági egységeknek kiemelkedő szerepük van abban, hogy a vármegye gazdasági erejének több mint hatvan százalékát a Jászság adja – mutatott rá a kormánypárti politikus, aki szerint Jászfényszaru a kormányprogram tükörképe.

A beruházás átadásán Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke méltatta a helyi vezetők gondolkodását, amely soha nem a gazdasági alapokra építette a politikai ambíciókat, hanem a politikát okosan és ügyesen használta arra, hogy a gazdasági lehetőségeket megragadja.

Zsámboki Sándor alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az önkormányzat a piaci igényeket figyelembe véve több évtizede tudatosan dolgozik az ipari park fejlesztésén. Ezen a hosszú, kihívásokkal teli úton elérték, hogy a gazdasági növekedésnek, bevételne köszönhetően az ipari parkot üzemeltető Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a pályázati támogatásokat ki tudja egészíteni.