Kihívások mellett lehetőségeket is rejt a kertészeti ágazat, így növelhetik versenyképességüket a termelők – galéria

A Magyar Paprika Napja immár tizennegyedik alkalommal hívta össze közös szakmai fórumra a termelőket, szakértőket és az ágazati döntéshozókat. A kiállítással egybekötött tanácskozást augusztus 29-én, pénteken Jászfelsőszentgyörgyön rendezték meg.

A hazai paprikatermesztés jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is szó volt a Magyar Paprika Napja szakmai tanácskozásán augusztus 29-én, pénteken Jászfelsőszentgyörgyön Fotó: Pesti József

A klímaváltozás is fókuszba került a Magyar Paprika Napja előadásain

A 2012-ben útjára indított szakmai napot idén a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem Kertészettudományi Intézete, a DélKerTÉSZ és Jászfelsőszentgyörgy önkormányzatának szervezésében tartották meg. Célja: a paprika, mint az egyik legfontosabb zöldségnövénnyel kapcsolatos ismeretátadás, a termesztők segítése naprakész információkkal, valamint a paprika népszerűsítése.

– Nagyon megtisztelő, hogy településünk adhat otthont a Magyar Paprika Napjának – kezdte köszöntőjét Zelenai Tibor Károlyné, Jászfelsőszentgyörgy polgármestere. Kiemelte: a kistelepülésen nagy hagyományai vannak a szabadföldi és a fóliás paprikatermesztésnek, de sajnos az ágazatot sújtó nehézségek miatt az elmúlt évtizedekben sokan felhagytak tevékenységükkel. A köszöntők sorát Pócs János országgyűlési képviselő folytatta, aki többek között a piacra jutási nehézségekről osztotta meg gondolatait, valamint felhívta a figyelmet az ágazati szereplők összefogásának fontosságára is. Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ismertette a rendezvény programját, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a szervezőmunkát.

A Magyar Paprika Napja szakmai részét Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára nyitotta meg. Előadásában a kertészeti pályázatokban rejlő lehetőségekről beszélt, kitért a gazdaságátadásra, a vízgazdálkodásra, valamint a fiatal gazdák és a termelői együttműködések támogatására is.

– Az innováció, az együttműködés és a pályázati lehetőségek maximális kihasználása tudja a jövőben fenntartani és erősíteni a kertészeti ágazat, ezen belül a paprikatermesztés versenyképességét – hangsúlyozta az államtitkár.

Mint mondta, az agrártárca az európai uniós forrásokon túl kiegészítő támogatást biztosít a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert termelői szervezetek számára. Hubai Imre többek között arról is beszélt, hogy kiemelt cél az öntözésfejlesztés támogatása, mely elengedhetetlen a magyar mezőgazdaság versenyképességének további növeléséhez.