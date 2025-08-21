Hivatalosan is bejelentették a 2026-os Magyarok Kenyere program egyik fontos helyszínét – videóval és galériával

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány idén is megszervezte a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a búzaadományok gyűjtését. A kezdeményezéshez jászsági gazdák is csatlakoztak, segítve a határainkon innen és túl élő rászoruló családokat.

Búzaösszeöntő ünnepséget tartottak a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében augusztus 20-án Jászjákóhalmán

Fotó: Pesti József

Elismeréseket adtak át a Magyarok Kenyere program ünnepségén

Államalapításunk ünnepén tartottak búzaösszeöntést és kenyérünnepet Jászjákóhalmán, a Szent Jakab Apostol templomban. A szentmise után Ivancsó István plébános megszentelte az oltár előtt elhelyezett búzát és az új kenyeret, mely az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Ezt követően Terjéki Tünde polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta Szent István király országépítő munkáját. Kiss János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kárpát-medencei gazdatársadalom összefogásáról beszélt. Kiemelte: a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 2011-ben indult, társadalmi bázisa egyre szélesebb, a felajánlók száma folyamatosan növekszik. Hubai Imre Csaba, a NAK vármegyei elnöke kezdeményezésére hagyományteremtő céllal Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2014-ben első alkalommal szervezte meg a búzagyűjtő napot. Ahogy az az ünnepségen elhangzott, vármegyénkben idén több mint 166,154 kilogramm adomány érkezett a gyűjtőpontokra. A felajánlott búzából liszt készül, amely határainkon innen és túl működő gyermek- és családsegítő szervezetekhez kerül. Az ünnepi köszöntők után a gazdálkodók példás összefogását szimbolizálva összeöntötték a búzaadományokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete köszönetét fejezte ki a program kiemelt támogatóinak.