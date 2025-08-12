Kiszámoló: ennyi lesz a minimálbér nettója 2026-ban, sokan örülni fognak

Szakemberek számolták ki, hogy mennyi lesz az annyi. Örülhetünk, ugyanis jövőre magasabb minimálbérre számíthatunk – közölte a Világgazdaság.

Kedvező változás várható a minimálbér terén 2026-ban

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

Ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

Az már biztos, emelkedésre számíthatunk 2026-ban: a minimálbér bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva mintegy nettó 218 000 forint.

Érdemes megjegyezni, hogy a nettót a jelenleg érvényes 15 százalék szja és 18,5 százalék tb-járulék alapján számolták ki a szakemberek, így ez egy „általános” várható összeg. A tényleges kifizetés pár forinttal természetesen eltérhet a bérszámfejtési kerekítések miatt, valamint ha a 2026-os adó-, illetve járulékszabályok időközben módosulnának, az még felülírhatja a nettó összeg pontos értékét.

Mivel 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet, jelenleg csak kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélünk, amelyet a szokásos rendben – év végéhez közeledve – külön rendelet szoktak kihirdetni.

A végleges, jogszabályban kihirdetett 2026-os számokra a szokásos módon – Magyar Közlöny – év vége felé kell figyelni.

Kedvezmények, amelyek érdemben megemelhetik a kézhez kapott összeget

A Világgazdaság szerint a tényleges nettó magasabb lehet különféle kedvezményekkel, mint például a 25 év alattiak szja-mentességének igénybevételével, a többgyermekes anyák kedvezményei, családi adókedvezményekkel vagy anyai adómentességgel. Így sok esetben a „minimálbér 2026” nettója magasabb lehet a szakemberek által számolt, kedvezmény nélküli bérnél – írja a Világgazdaság.