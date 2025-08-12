2 órája
Kiszámoló: ennyi lesz a minimálbér nettója 2026-ban, sokan örülni fognak
Sokkolnak a számok, vagy éppen öröm lesz számolni a zsebbe jutó forintokat? Már most megtudhatjuk, mennyi lehet majd 2026-ban a minimálbér nettója. Mutatjuk a részleteket!
Szakemberek számolták ki, hogy mennyi lesz az annyi. Örülhetünk, ugyanis jövőre magasabb minimálbérre számíthatunk – közölte a Világgazdaság.
Ennyi lesz a minimálbér 2026-ban
Az már biztos, emelkedésre számíthatunk 2026-ban: a minimálbér bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva mintegy nettó 218 000 forint.
Érdemes megjegyezni, hogy a nettót a jelenleg érvényes 15 százalék szja és 18,5 százalék tb-járulék alapján számolták ki a szakemberek, így ez egy „általános” várható összeg. A tényleges kifizetés pár forinttal természetesen eltérhet a bérszámfejtési kerekítések miatt, valamint ha a 2026-os adó-, illetve járulékszabályok időközben módosulnának, az még felülírhatja a nettó összeg pontos értékét.
Mivel 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet, jelenleg csak kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélünk, amelyet a szokásos rendben – év végéhez közeledve – külön rendelet szoktak kihirdetni.
A végleges, jogszabályban kihirdetett 2026-os számokra a szokásos módon – Magyar Közlöny – év vége felé kell figyelni.
Kedvezmények, amelyek érdemben megemelhetik a kézhez kapott összeget
A Világgazdaság szerint a tényleges nettó magasabb lehet különféle kedvezményekkel, mint például a 25 év alattiak szja-mentességének igénybevételével, a többgyermekes anyák kedvezményei, családi adókedvezményekkel vagy anyai adómentességgel. Így sok esetben a „minimálbér 2026” nettója magasabb lehet a szakemberek által számolt, kedvezmény nélküli bérnél – írja a Világgazdaság.
Mi az, amire 40 éve még 17 percünk volt, ma viszont alig 3-4 percünk maradt rá? A válasz meglepő!
Nagyköveteket keresnek Tiszasülyön. Nagyon fontos feladatuk lesz a Tisza-parti falu diplomatáinak – videóval