Eladó Szolnok egyik leghíresebb üzletháza, videón mutatták meg, mit kap a vevő a pénzéért

Az Onix Üzletház sok szolnoki és környéken élő számára lehet ismerős, hiszen az elmúlt évtizedekben számtalan helybeli fordult meg az épület falai között. Sokan ott szabatták magukra esküvői ruhájukat, de kelendőek voltak az ott kapható kabátok, sportruhák, és annak idején gyakran vásárokat is tartottak az Ady Endre úti épületben. Minderre most nemigen lenne lehetőség, az Onix ugyanis üresen áll. Ennek oka egyszerű: árulják az ötemeletes házat.

Eladó az Onix Üzletház Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Mint az ezzel kapcsolatos hirdetésben olvasható, a belvárosi téglaház üzletként és lakásként is nyilvántartott. Elhelyezkedésének köszönhetően pedig vállalkozások és befektetők számára is ajánlják. Szerintük az ingatlan

üzlethelyiségnek,

bemutatóteremnek,

lakásnak,

irodaháznak,

oktatási intézménynek, egészségügyi létesítményeknek

egyaránt alkalmas. Kiemelik, hogy a házban nagy terek vannak, rugalmasan alakítható helyiségekkel.

Megvan, mennyit kérnek az Onix Üzletházért

Állapotáról azt írták, „jó”, amit a mellékelt fotók nyomán valamelyest meg is lehet ítélni. Bár azt a közvetítő cég is megjegyzi, hogy az épület esztétikai felújítást igényel. Szerkezetileg viszont stabilnak mondják, három áramfázissal, fűtési rendszere padlófűtésre, központi fűtésre, klímára is támaszkodik. Fontos viszont, hogy tetőtere beépítetlen, annak befejezése a leendő tulajdonosra vár.

Az 1141 négyzetméteres ingatlan per- és tehermentes. Árát 315 millió forintban állapították meg.