1 órája
Horribilis áron albérlet, vagy saját otthon? Jászkunsági családok mondják el tapasztalataikat – videóval
A Jászkunságban élőket is élénken foglalkoztatja, hogyan alakul majd az ingatlanpiac a következő hónapokban. Az Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt két helyi édesanya osztotta meg lapunkkal a véleményét: egyikük fia éppen most készül házat vásárolni, míg a másiknak két nagykorú gyermeke még az első saját otthonára vár.
Szeptemberben indul az Otthon Start Program, amely az elsőlakás-vásárlóknak kínál kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt. Az elmúlt közel két hónap tapasztalatai alapján már most látszik, hogy országos szinten kettős folyamat indult el az ingatlanpiacon. Miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett, addig a program feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent – derült ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ez a fordulat a Jászkunságban is éreztetheti a hatását.
Otthon Start Program: mit jelenthet a Jászkunságban?
Az Otthon Centrum adatai szerint jelenleg 310 883 forint az átlagos négyzetméterár Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ha a várható egyszázalékos csökkenés a térségben is megvalósulna, akkor egy 70 négyzetméteres lakás közel 220 ezer forinttal, egy 100 négyzetméteres pedig több mint 310 ezerrel kerülne kevesebbe.
Szabó Péterné például kifejezetten örömmel fogadta a programot:
– Nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Két nagy fiam van, az egyikőjük most vásárol éppen házat, és nagyon örülünk ennek a 3 százalékos lehetőségnek, mert kiváltja azt az albérleti kényszert, amibe most belekényszerültünk, mint egyetemistát nevelő szülők. Igazából nem tudtunk mást tenni, mint fizettük a horribilis albérleti díjat, de most, ha ugyanezt a pénzt törlesztőrészletként fizetjük, a fiatalok önálló lakáshoz juthatnak. Az is tetszik, hogy már nem feltétel a gyerekvállalás, így a fiatalok akkor is vásárolhatnak, ha még nem alapítanak családot.
Hasonló várakozással tekint a lehetőség elé Tóthné Ádám Judit is:
– Várjuk mi is a lehetőséget. Nekem is van két nagykorú gyermekem. Kíváncsian figyeljük, mit kérnek majd a bankok, tudjuk-e teljesíteni a feltételeket. De még mindig kedvezőbbnek tartom ezt az egészet, mint ha albérletet fizetnének. Mégiscsak a sajátjukat fizetik.
A kormány szerint drágulásra nem kell számítani, hiszen az Otthon Start Programból automatikusan kiesnek a túlárazott ingatlanok. Ráadásul szeptemberben újabb nagy bejelentés is várható, amely tovább formálhatja az ingatlanpiacot. Az viszont biztos, a Jászkunságban is sok család és fiatal várja, hogy élhessen ezzel a kedvezményes lehetőséggel.
Érkeznek a milliók a települési kasszákba – mutatjuk, mi épül meg a térségben
100-ból 95 szolnoki lakást érint egy új döntés – itt vannak a részletek