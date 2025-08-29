Horribilis áron albérlet, vagy saját otthon? Jászkunsági családok mondják el tapasztalataikat – videóval

Szeptemberben indul az Otthon Start Program, amely az elsőlakás-vásárlóknak kínál kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt. Az elmúlt közel két hónap tapasztalatai alapján már most látszik, hogy országos szinten kettős folyamat indult el az ingatlanpiacon. Miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett, addig a program feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent – derült ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ez a fordulat a Jászkunságban is éreztetheti a hatását.

A Jászkunságban élők számolnak az Otthon Start Program nyújtotta lehetőségekkel

Fotó: Kallus György / MW Archív

Otthon Start Program: mit jelenthet a Jászkunságban?

Az Otthon Centrum adatai szerint jelenleg 310 883 forint az átlagos négyzetméterár Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ha a várható egyszázalékos csökkenés a térségben is megvalósulna, akkor egy 70 négyzetméteres lakás közel 220 ezer forinttal, egy 100 négyzetméteres pedig több mint 310 ezerrel kerülne kevesebbe.

Szabó Péterné például kifejezetten örömmel fogadta a programot:

– Nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Két nagy fiam van, az egyikőjük most vásárol éppen házat, és nagyon örülünk ennek a 3 százalékos lehetőségnek, mert kiváltja azt az albérleti kényszert, amibe most belekényszerültünk, mint egyetemistát nevelő szülők. Igazából nem tudtunk mást tenni, mint fizettük a horribilis albérleti díjat, de most, ha ugyanezt a pénzt törlesztőrészletként fizetjük, a fiatalok önálló lakáshoz juthatnak. Az is tetszik, hogy már nem feltétel a gyerekvállalás, így a fiatalok akkor is vásárolhatnak, ha még nem alapítanak családot.

Hasonló várakozással tekint a lehetőség elé Tóthné Ádám Judit is:

– Várjuk mi is a lehetőséget. Nekem is van két nagykorú gyermekem. Kíváncsian figyeljük, mit kérnek majd a bankok, tudjuk-e teljesíteni a feltételeket. De még mindig kedvezőbbnek tartom ezt az egészet, mint ha albérletet fizetnének. Mégiscsak a sajátjukat fizetik.

A kormány szerint drágulásra nem kell számítani, hiszen az Otthon Start Programból automatikusan kiesnek a túlárazott ingatlanok. Ráadásul szeptemberben újabb nagy bejelentés is várható, amely tovább formálhatja az ingatlanpiacot. Az viszont biztos, a Jászkunságban is sok család és fiatal várja, hogy élhessen ezzel a kedvezményes lehetőséggel.