augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szülői remények

57 perce

Horribilis áron albérlet, vagy saját otthon? Jászkunsági családok mondják el tapasztalataikat – videóval

Címkék#vélemény#Otthon Start Program#tapasztalat#Jászkunság

A Jászkunságban élőket is élénken foglalkoztatja, hogyan alakul majd az ingatlanpiac a következő hónapokban. Az Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt két helyi édesanya osztotta meg lapunkkal a véleményét: egyikük fia éppen most készül házat vásárolni, míg a másiknak két nagykorú gyermeke még az első saját otthonára vár.

Szoljon.hu

Szeptemberben indul az Otthon Start Program, amely az elsőlakás-vásárlóknak kínál kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt. Az elmúlt közel két hónap tapasztalatai alapján már most látszik, hogy országos szinten kettős folyamat indult el az ingatlanpiacon. Miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett, addig a program feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent – derült ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ez a fordulat a Jászkunságban is éreztetheti a hatását.

Az Otthon Start Program szeptember 1-jén indul
A Jászkunságban élők számolnak az Otthon Start Program nyújtotta lehetőségekkel
Fotó: Kallus György / MW Archív

Otthon Start Program: mit jelenthet a Jászkunságban?

Az Otthon Centrum adatai szerint jelenleg 310 883 forint az átlagos négyzetméterár Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ha a várható egyszázalékos csökkenés a térségben is megvalósulna, akkor egy 70 négyzetméteres lakás közel 220 ezer forinttal, egy 100 négyzetméteres pedig több mint 310 ezerrel kerülne kevesebbe

Szabó Péterné például kifejezetten örömmel fogadta a programot:
– Nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Két nagy fiam van, az egyikőjük most vásárol éppen házat, és nagyon örülünk ennek a 3 százalékos lehetőségnek, mert kiváltja azt az albérleti kényszert, amibe most belekényszerültünk, mint egyetemistát nevelő szülők. Igazából nem tudtunk mást tenni, mint fizettük a horribilis albérleti díjat, de most, ha ugyanezt a pénzt törlesztőrészletként fizetjük, a fiatalok önálló lakáshoz juthatnak. Az is tetszik, hogy már nem feltétel a gyerekvállalás, így a fiatalok akkor is vásárolhatnak, ha még nem alapítanak családot.

Hasonló várakozással tekint a lehetőség elé Tóthné Ádám Judit is:
– Várjuk mi is a lehetőséget. Nekem is van két nagykorú gyermekem. Kíváncsian figyeljük, mit kérnek majd a bankok, tudjuk-e teljesíteni a feltételeket. De még mindig kedvezőbbnek tartom ezt az egészet, mint ha albérletet fizetnének. Mégiscsak a sajátjukat fizetik.

A kormány szerint drágulásra nem kell számítani, hiszen az Otthon Start Programból automatikusan kiesnek a túlárazott ingatlanok. Ráadásul szeptemberben újabb nagy bejelentés is várható, amely tovább formálhatja az ingatlanpiacot. Az viszont biztos, a Jászkunságban is sok család és fiatal várja, hogy élhessen ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu