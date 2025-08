Az Otthon Start Programnál véglegesek a feltételek, akár 50 millió forintos lakáshitelt is igényelhet

Lezárult a társadalmi egyeztetés, a kormány véglegesítette az Otthon Start Program feltételrendszerét. A konstrukció lényege változatlan, azaz az első lakásukat vásárlók akár 50 millió forint kedvezményes hitelt vehetnek fel, maximum 25 évre, fix 3 százalékos kamattal.

Az Otthon Start Program szeptember 1-én indul, már kalkulátorokkal is tájékozódhat

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az Otthon Start Program rengeteg előnnyel rendelkezik

A program egyik legnagyobb előnye, hogy nem szükséges sem házasság, sem gyermekvállalás, és nincs felső életkori korlát. A hitel más állami támogatásokkal – például a CSOK Plusszal – is összevonható, legalább 10 százalék önerő azonban szükséges. Fontos korlát, hogy az ingatlan ára nem haladhatja meg lakás esetén a 100 milliót, családi ház esetén a 150 millió forintot, és a négyzetméterár maximuma 1,5 millió forint lehet. A Világgazdaság részletest áttekintést írt a feltételrendszerről.

Az igénylőknek minimum két év társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolniuk, és kizárólag azok vehetik igénybe a programot, akik korábban nem rendelkeztek 50%-ot meghaladó tulajdonrésszel lakóingatlanban.

A konstrukció iránt hatalmas az érdeklődés, a lakáspiacon már most is élénkülést tapasztalnak az ingatlanközvetítők. A leendő hitelfelvevők számára többféle online kalkulátor is elérhető, amelyek segítenek kiszámolni, milyen feltételekkel, mekkora törlesztőrészlettel számolhatnak.

A Világgazdaság összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és bemutatott több kalkulátort is – köztük az Erste, a Bank360, a Bankmonitor, a Lexiq és a BiztosDöntés megoldásait.

Kíváncsi, mire lenne jogosult? Nézze meg a részleteket és próbálja ki a kalkulátorokat!