Az első Orbán-kormány otthonteremtési programja is sikeres volt, ezt várják a mostanitól is

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját hirdette meg a kormány – közölte a szerdai kormányinfón Panyi Miklós a Miniszterelnökség politikai államtitkára. A szeptembertől induló Otthon Start program keretében első lakásvásárlók akár 50 millió forint államilag támogatott hitelhez is hozzájuthatnak, fix 3 százalékos kamattal, 25 éves futamidőre, mindössze 10 százalékos önrésszel – írta meg a Világgazdaság. Mutatjuk miért is olyan különleges ez a program.Épülő lakóház-09, Otthon Start Program

Az Otthon Start Program kihagyhatatlan lehetőség az első lakásvásárlók számára

Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás: Illusztráció / MW archív

Az Otthon Start Program a bizalmat is szeretné visszaépíteni

A program különlegessége, hogy életkori megkötés nélkül, akár 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is igényelhetik, és a feltételek között minimum két év TB-jogviszony szerepel – ezzel kizárva a visszaélések lehetőségét.

A Világgazdaság cikke összeveti az új programot a korábbi kormányzati otthonteremtési kezdeményezésekkel, köztük az első Orbán-kormány idején indított, majd az MSZP-SZDSZ által felszámolt 2000-es évekbeli modellel, illetve a Gyurcsány-kabinet kudarcba fulladt Fészekrakó programjával. A devizahitelezés éveinek árnyéka máig kihat a magyarok hitelfelvételi hajlandóságára, a mostani konstrukció éppen ennek a bizalomnak a visszaépítését célozza.

A kormány számításai szerint a következő öt évben akár 50 ezer új lakás is épülhet az Otthon Start révén, közelítve a szakértők által szükségesnek tartott évi 40 ezres szinthez. A drágulás veszélyét a program beépített árplafonokkal fékezné, és a költségvetésre gyakorolt hatásról is megvan a kabinet álláspontja.

