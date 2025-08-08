3 órája
Az első Orbán-kormány otthonteremtési programja is sikeres volt, ezt várják a mostanitól is
Bár az első Orbán-kormány otthonteremtési programja eredményes volt, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP–SZDSZ-koalíció már a kezdetektől támadta, majd fokozatosan leépítette azt – ezzel sokakat a devizahitelek felé terelve. Az eredmény máig érezteti hatását: elszálló törlesztőrészletek, több százezer bajba jutott család és elhúzódó bizalmi válság. Most azonban egy egészen más megoldás körvonalazódik. Az Otthon Start program fix kamatozású, támogatott hitelt kínál azoknak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni.
A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját hirdette meg a kormány – közölte a szerdai kormányinfón Panyi Miklós a Miniszterelnökség politikai államtitkára. A szeptembertől induló Otthon Start program keretében első lakásvásárlók akár 50 millió forint államilag támogatott hitelhez is hozzájuthatnak, fix 3 százalékos kamattal, 25 éves futamidőre, mindössze 10 százalékos önrésszel – írta meg a Világgazdaság. Mutatjuk miért is olyan különleges ez a program.Épülő lakóház-09, Otthon Start Program
Az Otthon Start Program a bizalmat is szeretné visszaépíteni
A program különlegessége, hogy életkori megkötés nélkül, akár 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is igényelhetik, és a feltételek között minimum két év TB-jogviszony szerepel – ezzel kizárva a visszaélések lehetőségét.
A Világgazdaság cikke összeveti az új programot a korábbi kormányzati otthonteremtési kezdeményezésekkel, köztük az első Orbán-kormány idején indított, majd az MSZP-SZDSZ által felszámolt 2000-es évekbeli modellel, illetve a Gyurcsány-kabinet kudarcba fulladt Fészekrakó programjával. A devizahitelezés éveinek árnyéka máig kihat a magyarok hitelfelvételi hajlandóságára, a mostani konstrukció éppen ennek a bizalomnak a visszaépítését célozza.
A kormány számításai szerint a következő öt évben akár 50 ezer új lakás is épülhet az Otthon Start révén, közelítve a szakértők által szükségesnek tartott évi 40 ezres szinthez. A drágulás veszélyét a program beépített árplafonokkal fékezné, és a költségvetésre gyakorolt hatásról is megvan a kabinet álláspontja.
A program részleteiről és a történeti összevetésről bővebben a Világgazdaság cikkében olvashat.
