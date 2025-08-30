Gyorsabb engedélyezés, több új lakás – elindult az Otthon Start aloldala

A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat– osztotta meg a hírt dr. Panyi Miklós hivatalos Facebook-oldalán.

Az Otthon Start Program szeptember elsején indul átlátható feltételekkel, a beruházókat segítő aloldal augusztus 30-án élesedett

Az Otthon Start a beruházóknak is óriási lehetőséget nyújt

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kiemelte: az új felület célja, hogy a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján benyújthatják lakásfejlesztési terveiket az irodához. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kormány és a beruházók között konzultáció induljon a projektek nemzetgazdasági kiemeléséről.

A kabinet minden olyan fejlesztést támogat, amely megfelel az Otthon Start feltételrendszerének, vagyis elsőlakás-vásárlók számára épít lakásokat. Az ilyen beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kaphatnak, ami jelentősen gyorsítja az engedélyezési eljárást.

A program keretében csak azok a projektek kaphatnak kiemelt minősítést, amelyek legalább 250 lakás megépítését vállalják, és a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start előírásainak.

A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amelyek révén több mint tízezer új lakás építése kezdődhet meg még 2025-ben. A beruházások elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban bővíthetik jelentősen a kínálatot.

Az államtitkár hozzátette: a következő hetekben további bejelentések várhatók, amelyek a már előrehaladott tárgyalási szakaszban lévő projektekről szólnak. A kormány célja, hogy a gyorsított engedélyezésnek köszönhetően a lakásfejlesztések hamarabb elinduljanak, ezzel mozgásba lendüljön az építőipar, és hosszabb távon mérséklődhessenek a lakásárak.

Szeptember 1-jén tehát indul az egész Európában példátlan otthonteremtési konstrukció, az Otthon Start program. Aki érdeklődik a hitel iránt: pontosan ki jogosult, mire lehet szükség az igényléshez, mely bankok kínálják a hitelt, illetve hogyan érdemes kalkulálni, azok minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.