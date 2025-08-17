augusztus 17., vasárnap

Szolnokról Dániába siklanak az akkumulátoros Stadler-vonatok

Címkék#motorvonat#Dánia#Stadler Flirt Akku

A Lokaltog dán vasúttársaság a korábban teljesült, tizennégy darabos flottája mellé további tíz akkumulátoros vonatot rendelt a svájci székhelyű vasútijármű-gyártó cégtől. A Stadler Flirt Akku néven gyártott új vonatainak kocsiszekrényeit Szolnokon gyártják le.

Mészáros Géza

A most újabban megrendelt Stadler Flirt Akku vonatok tartalékként szerepeltek a 2024 októberében aláírt szerződésben, melyet a Lokaltog most lehívott. Az új járművek 2029-ben csatlakoznak a dán vasúttársaság modern flottájához, lehetővé téve a fenntartható utazást a hálózatában lévő utasok számára.

Stadler Flirt Akku vonat a dán vasúttársaság számára.
A Stadler Flirt Akku vonata a dán vasúttársaság, a Lokaltog számára. A jármű kocsiszekrénye a svájci cég szolnoki üzemében készül.
Forrás: stadlerrail.com

A Lokaltog kilenc helyi vasútvonalon üzemelteti a vonatokat és a kapcsolódó személyszállítási szolgáltatásokat Dániában, Zéland, Lolland és Falster szigetein.

A Stadler Flirt Akku vonata csendes, gazdaságos, környezetkímélő

A Stadler Flirt Akku vonatai akár száz kilométert is megtehetnek pusztán akkumulátorral. Mindeközben automatikusan feltöltődnek a légvezetékek alatt vagy energiává hasznosítható fékezéssel. Négy évvel ezelőtt egy Flirt Akku Guinness-rekordot állított fel azzal, hogy 224 kilométert tett meg egyetlen akkumulátortöltéssel újratöltés nélkül. A Flirt Akku, az akkumulátoros Flirt-modell 2021 decemberében állította fel a leghosszabb, tisztán akkumulátoros üzemmódban, akkumulátoros motorvonattal megtett út világrekordját, 224 kilométert megtéve Németországban.

Európában a Stadler jelenleg ötven százalékos piaci részesedéssel rendelkezik az akkumulátoros vonatok szegmensében, és egyedi hidrogén- és hibrid meghajtási megoldásokat is kínál a különböző üzemeltetési igényekhez.

A Dániába szánt motorvonatokat a Stadler lengyelországi, siedlcei üzemében gyártják le, a kocsiszekrényeket viszont a svájci vasútijármű-gyártó cég szolnoki bázisán állítják össze.

 

