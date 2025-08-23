augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megvan, mikor kezdődhet

1 órája

Rendkívüli bejelentés: itt van minden, amit a szolnoki vasúti pályaudvar felújításáról tudni lehet

Címkék#vasútállomás#pályaudvar#felújítás

Felgyorsítják a legnagyobb hazai vasútállomások felújítását. Kiderült, mikor kezdődik és mennyibe kerül a szolnoki pályaudvar renoválása.

Rózsa Róbert

Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntött arról, hogy felgyorsítják a legnagyobb magyarországi vasútállomások, köztük a szolnoki pályaudvar felújítását – írta meg szombaton a Világgazdaság.

szolnoki pályaudvar, vasútállomás, felújítás, Lázár János, MÁV, vonat, Világgazdaság
Felújítják a szolnoki pályaudvart
Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Nincs magántőke a szolnoki pályaudvar felújításában

A szaklap annak kapcsán kereste meg az építési minisztériumot, hogy Lázár János tárcavezető még tavaly bemutatta a legjelentősebb állomások rekonstrukciójának terveit. Elképzeléseik szerint az állam a kiválasztott befektetőkkel együtt 99 évig működtetné a pályaudvarok ingatlanjait, utóbbiak pedig beszállnának az állomás-felújítások finanszírozásába is.

Kivéve a szolnokiba.

A minisztérium a Világgazdasággal azt közölte, Szolnok már régóta vár arra, hogy felújítsák pályaudvarát. Így a kiemelt csomópontok mellett Szolnokon is elindulhatnak a munkálatok 2026 tavaszán. Ám a jászkunsági vármegyeszékhelyen nem vonnak be magántőkét.

A lap emlékeztetett, a szolnoki pályaudvar egy forgalmas kötöttpályás csomópont, különböző hazai és nemzetközi teher- és személyszállító szerelvény megállóhelye, valamint tranzitállomása. A Jubileum téri állomás épületét 1975-ben avatták fel, de az mára elavult.

48 milliárdból újulhat meg a vasútállomás

Kitértek arra is, az elmúlt legalább tíz évben több tanulmány is készült a szolnoki vasúti pályaudvar fejlesztésére. Az állomás komplex fejlesztésének engedélyezési és kiviteli tervei a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megrendelésére 2015-ben elkészültek, azonban a kivitelezésre forráshiány miatt nem került sor.

Most viszont a Keleti, Nyugati, Déli, Kelenföldi pályaudvar, valamint a győri, a debreceni és a szegedi vasútállomás mellett a szolnoki is megújulhat.

A tárca a Világgazdasággal közölte azt is, a szolnoki pályaudvar az Európai Beruházási Banktól felvenni szándékozott hitel, valamint az állam finanszírozásával újulhat meg, összesen 48 milliárd forintból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu