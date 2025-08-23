Rendkívüli bejelentés: itt van minden, amit a szolnoki vasúti pályaudvar felújításáról tudni lehet

Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntött arról, hogy felgyorsítják a legnagyobb magyarországi vasútállomások, köztük a szolnoki pályaudvar felújítását – írta meg szombaton a Világgazdaság.

Felújítják a szolnoki pályaudvart

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Nincs magántőke a szolnoki pályaudvar felújításában

A szaklap annak kapcsán kereste meg az építési minisztériumot, hogy Lázár János tárcavezető még tavaly bemutatta a legjelentősebb állomások rekonstrukciójának terveit. Elképzeléseik szerint az állam a kiválasztott befektetőkkel együtt 99 évig működtetné a pályaudvarok ingatlanjait, utóbbiak pedig beszállnának az állomás-felújítások finanszírozásába is.

Kivéve a szolnokiba.

A minisztérium a Világgazdasággal azt közölte, Szolnok már régóta vár arra, hogy felújítsák pályaudvarát. Így a kiemelt csomópontok mellett Szolnokon is elindulhatnak a munkálatok 2026 tavaszán. Ám a jászkunsági vármegyeszékhelyen nem vonnak be magántőkét.

A lap emlékeztetett, a szolnoki pályaudvar egy forgalmas kötöttpályás csomópont, különböző hazai és nemzetközi teher- és személyszállító szerelvény megállóhelye, valamint tranzitállomása. A Jubileum téri állomás épületét 1975-ben avatták fel, de az mára elavult.

48 milliárdból újulhat meg a vasútállomás

Kitértek arra is, az elmúlt legalább tíz évben több tanulmány is készült a szolnoki vasúti pályaudvar fejlesztésére. Az állomás komplex fejlesztésének engedélyezési és kiviteli tervei a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megrendelésére 2015-ben elkészültek, azonban a kivitelezésre forráshiány miatt nem került sor.

Most viszont a Keleti, Nyugati, Déli, Kelenföldi pályaudvar, valamint a győri, a debreceni és a szegedi vasútállomás mellett a szolnoki is megújulhat.

A tárca a Világgazdasággal közölte azt is, a szolnoki pályaudvar az Európai Beruházási Banktól felvenni szándékozott hitel, valamint az állam finanszírozásával újulhat meg, összesen 48 milliárd forintból.