Kiverte a biztosítékot ezeknél a jászkunságiaknál a Tisza Párt adóemelési ötlete

„Adóemelések, munkahelyek bezárása, segélyből élés. Egyszer ez a logika már majdnem tönkretette ezt az országot, hosszú évek kellettek, míg a Fidesz-KDNP kormányzat helyrehozta a baloldal hibáit” – reagált a Tisza Párt adóemelési elképzelésére Szolnok országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária Facebookján azt írta, most ugyanezek az emberek a Tisza Pártban elbújva próbálkoznak ismét adóemelési javaslatokkal. Ez szerinte veszélybe sodorja a családi adókedvezményeket, a többgyermekes anyák és a fiatalok szja-mentességét.

A Tisza Párt adóemelési ötletére reagáltak a jászkunsági képviselők

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW Archívum

Tisza Párt adóemelési terve: kitolnának a fiatalokkal is

„Magyar Péter nem ért a gazdasághoz, ezért támaszkodik a régi balliberális erőkre” – fogalmazott dr. Kállai Mária. Kiemelte, ezért sem mindegy, hogy Szolnok és térsége kit küld jövőre a parlamentbe.

A képviselő azon hírek nyomán írt, amelyek szerint Magyar Péterék hatalomra kerülve szja-emelést terveznek. Mint az Index.hu beszámolt, a Tisza elképzeléseiben „progresszív adózás” szerepel. A portál egy, a párt gazdasági kabinetjétől kiszivárgott feljegyzésre hivatkozva azt írta,

az évi 5 millió forint alatti keresetekre meghagynák a személyi jövedelemadó jelenlegi, 15 százalékos mértékét.

Az 5-15 millió forint közötti éves bérekre 22 százalékos szja-t vetnének ki,

míg a 15 milliót meghaladó fizetésekre 33 százalékos szja-t képzelnek el.

Mint a Világgazdaság kiszámolta, ezzel havonta súlyos tízezrekkel kurtítanák meg már az átlagos fizetésért dolgozókat is. De a hazai átlagbérrel, vagy afeletti keresettel rendelkezők ennél is rosszabbul járnának.

Pénteken a Vg.hu arról is beszámolt, hogy a Tisza-adó megvalósulása esetén százezreket bukhatnak a fiatalok is. A 20-29 éves korosztály havi bruttó 590 ezer forintos átlagkeresete ugyanis bőven a 22 százalékos sávba esik.

„Adóemelésre készül a Tisza Párt!”

„A súlyos adóemelésről szóló tervek a legtöbb családtól komoly összeget vennének el – írta a Tisza állítólagos köztehernövelése nyomán a Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc hozzátette, „hétről hétre egyre több máz hullik le a Tisza Párt valódi arcáról”.