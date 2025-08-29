50 perce
Kiverte a biztosítékot ezeknél a jászkunságiaknál a Tisza Párt adóemelési ötlete
Gyakorlatilag fizetéscsökkenésbe hajtja a magyar munkavállalók nagy részét Magyar Péterék szja-növelési terve. A Tisza Párt adóemelési ötletét nem hagyták szó nélkül a jászkunsági potentátok sem.
„Adóemelések, munkahelyek bezárása, segélyből élés. Egyszer ez a logika már majdnem tönkretette ezt az országot, hosszú évek kellettek, míg a Fidesz-KDNP kormányzat helyrehozta a baloldal hibáit” – reagált a Tisza Párt adóemelési elképzelésére Szolnok országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária Facebookján azt írta, most ugyanezek az emberek a Tisza Pártban elbújva próbálkoznak ismét adóemelési javaslatokkal. Ez szerinte veszélybe sodorja a családi adókedvezményeket, a többgyermekes anyák és a fiatalok szja-mentességét.
Tisza Párt adóemelési terve: kitolnának a fiatalokkal is
„Magyar Péter nem ért a gazdasághoz, ezért támaszkodik a régi balliberális erőkre” – fogalmazott dr. Kállai Mária. Kiemelte, ezért sem mindegy, hogy Szolnok és térsége kit küld jövőre a parlamentbe.
A képviselő azon hírek nyomán írt, amelyek szerint Magyar Péterék hatalomra kerülve szja-emelést terveznek. Mint az Index.hu beszámolt, a Tisza elképzeléseiben „progresszív adózás” szerepel. A portál egy, a párt gazdasági kabinetjétől kiszivárgott feljegyzésre hivatkozva azt írta,
- az évi 5 millió forint alatti keresetekre meghagynák a személyi jövedelemadó jelenlegi, 15 százalékos mértékét.
- Az 5-15 millió forint közötti éves bérekre 22 százalékos szja-t vetnének ki,
- míg a 15 milliót meghaladó fizetésekre 33 százalékos szja-t képzelnek el.
Mint a Világgazdaság kiszámolta, ezzel havonta súlyos tízezrekkel kurtítanák meg már az átlagos fizetésért dolgozókat is. De a hazai átlagbérrel, vagy afeletti keresettel rendelkezők ennél is rosszabbul járnának.
Pénteken a Vg.hu arról is beszámolt, hogy a Tisza-adó megvalósulása esetén százezreket bukhatnak a fiatalok is. A 20-29 éves korosztály havi bruttó 590 ezer forintos átlagkeresete ugyanis bőven a 22 százalékos sávba esik.
„Adóemelésre készül a Tisza Párt!”
„A súlyos adóemelésről szóló tervek a legtöbb családtól komoly összeget vennének el – írta a Tisza állítólagos köztehernövelése nyomán a Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc hozzátette, „hétről hétre egyre több máz hullik le a Tisza Párt valódi arcáról”.
„Kibújt a szög a zsákból: a Tisza Párt a magyar családokat nem támogatni, hanem sarcolni akarja. Nem fogjuk hagyni!” – fogalmazott a téma kapcsán F. Kovács Sándor, Karcag és térsége kormánypárti képviselője. Hangsúlyozta, a Tisza Párttal szemben ők támogatják a családokat, és csökkentik adóterheiket.
Adóemelésre készül a Tisza párt – jelentette ki a Jászság országgyűlési képviselője. Pócs János szerint Magyar Péter radikálisan megemelné az szja-t, vagyis minden családtól több pénzt venne el.
„Mi ezzel szemben (...) megduplázzuk a családi adókedvezményt, 2025 júliusától 50 százalékkal, 2026 januárjától újabb 50 százalékkal. 2025 októberétől élethosszig szja-mentesek a háromgyermekes édesanyák, 2026-tól több lépcsőben jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, 2026-tól a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZJA-mentes”
– sorolta közösségi oldalán Pócs János.
Videóban reagált a tiszás ötletre Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta, miközben a Tisza Párt brutálisan megnövelné az szja-t, addig ők Európa legnagyobb adócsökkentését hajtják végre.
