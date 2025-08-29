augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkapták a vizet

50 perce

Kiverte a biztosítékot ezeknél a jászkunságiaknál a Tisza Párt adóemelési ötlete

Címkék#Tisza Párt#adóemelés#Magyar Péter#szja

Gyakorlatilag fizetéscsökkenésbe hajtja a magyar munkavállalók nagy részét Magyar Péterék szja-növelési terve. A Tisza Párt adóemelési ötletét nem hagyták szó nélkül a jászkunsági potentátok sem.

Szoljon.hu

„Adóemelések, munkahelyek bezárása, segélyből élés. Egyszer ez a logika már majdnem tönkretette ezt az országot, hosszú évek kellettek, míg a Fidesz-KDNP kormányzat helyrehozta a baloldal hibáit” – reagált a Tisza Párt adóemelési elképzelésére Szolnok országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária Facebookján azt írta, most ugyanezek az emberek a Tisza Pártban elbújva próbálkoznak ismét adóemelési javaslatokkal. Ez szerinte veszélybe sodorja a családi adókedvezményeket, a többgyermekes anyák és a fiatalok szja-mentességét.

Tisza Párt adóemelés, Tisza, Magyar Péter, közteher, szja, Szolnok, Kállai Mária, Szalay Ferenc
A Tisza Párt adóemelési ötletére reagáltak a jászkunsági képviselők
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW Archívum

Tisza Párt adóemelési terve: kitolnának a fiatalokkal is

„Magyar Péter nem ért a gazdasághoz, ezért támaszkodik a régi balliberális erőkre” – fogalmazott dr. Kállai Mária. Kiemelte, ezért sem mindegy, hogy Szolnok és térsége kit küld jövőre a parlamentbe.

A képviselő azon hírek nyomán írt, amelyek szerint Magyar Péterék hatalomra kerülve szja-emelést terveznek. Mint az Index.hu beszámolt, a Tisza elképzeléseiben „progresszív adózás” szerepel. A portál egy, a párt gazdasági kabinetjétől kiszivárgott feljegyzésre hivatkozva azt írta, 

  • az évi 5 millió forint alatti keresetekre meghagynák a személyi jövedelemadó jelenlegi, 15 százalékos mértékét. 
  • Az 5-15 millió forint közötti éves bérekre 22 százalékos szja-t vetnének ki, 
  • míg a 15 milliót meghaladó fizetésekre 33 százalékos szja-t képzelnek el. 

Mint a Világgazdaság kiszámolta, ezzel havonta súlyos tízezrekkel kurtítanák meg már az átlagos fizetésért dolgozókat is. De a hazai átlagbérrel, vagy afeletti keresettel rendelkezők ennél is rosszabbul járnának.

Pénteken a Vg.hu arról is beszámolt, hogy a Tisza-adó megvalósulása esetén százezreket bukhatnak a fiatalok is. A 20-29 éves korosztály havi bruttó 590 ezer forintos átlagkeresete ugyanis bőven a 22 százalékos sávba esik.

„Adóemelésre készül a Tisza Párt!”

„A súlyos adóemelésről szóló tervek a legtöbb családtól komoly összeget vennének el – írta a Tisza állítólagos köztehernövelése nyomán a Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc hozzátette, „hétről hétre egyre több máz hullik le a Tisza Párt valódi arcáról”.

„Kibújt a szög a zsákból: a Tisza Párt a magyar családokat nem támogatni, hanem sarcolni akarja. Nem fogjuk hagyni!” – fogalmazott a téma kapcsán F. Kovács Sándor, Karcag és térsége kormánypárti képviselője. Hangsúlyozta, a Tisza Párttal szemben ők támogatják a családokat, és csökkentik adóterheiket.

Adóemelésre készül a Tisza párt – jelentette ki a Jászság országgyűlési képviselője. Pócs János szerint Magyar Péter radikálisan megemelné az szja-t, vagyis minden családtól több pénzt venne el.

„Mi ezzel szemben (...) megduplázzuk a családi adókedvezményt, 2025 júliusától 50 százalékkal, 2026 januárjától újabb 50 százalékkal. 2025 októberétől élethosszig szja-mentesek a háromgyermekes édesanyák, 2026-tól több lépcsőben jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, 2026-tól a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZJA-mentes”

sorolta közösségi oldalán Pócs János.

Videóban reagált a tiszás ötletre Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta, miközben a Tisza Párt brutálisan megnövelné az szja-t, addig ők Európa legnagyobb adócsökkentését hajtják végre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu