Már egy átlagos jászkunsági dolgozó is rosszul járna a Tisza Párt adóemelésével

Egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, ha megvalósulnának a Tisza Párt adóemelési javaslatai – számolta ki a Világgazdaság.

Mint a szaklap kedden megírta, az Index.hu mutatott be aznap egy dokumentumot, amelyben az ellenzéki párt progresszív adózásról ötletel. A portál birtokába jutott iratot a Tisza vezetésének címezte a párt gazdasági kabinetje.

Eszerint háromkulcsos, progresszív jövedelemadó-emelésben gondolkodnak.

Az évi ötmillió forint alatt keresőkre meghagynák a jelenlegi 15 százalékos kulcsot.

De már az átlagfizetést keresők is többet fizetnének a közösbe, mivel az ötmillió forint feletti keresetekre 22 százalékos szja vonatkozna, 15 millió forintig.

A 15 millió forint feletti részre pedig 33 százalékos sávot képzelnek el.

A felirat szerint az adóemelésre azért van szükség, mert a gazdaság már nem tud több terhet vállalni, és „belerokkan a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. A szövegben említik a lakossági adókedvezmények felülvizsgálatát is.

A Világgazdaság ennek kapcsán emlékeztetett, az elképzelés azért is érdekes, mert Magyar Péter a Nemzet Hangja nevű konzultációjában még arról faggatta híveit, egyetértenek-e azzal, hogy kilenc százalékra csökkenjen az szja.

Több pénzt szeretne beszedni Magyar Péter pártja a kiszivárgott hírek szerint

Hogy a számok nyelvén ez mit jelent, arról is írt a szaklap. Akinek a fizetése a megegyezik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánbérrel, az eddigi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne.

Vagyis egy mediánbéren dolgozó, átlag alatt kereső munkavállaló tízezer forinttal vinne haza kevesebb, mivel a nettó bére 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élők számára ez azért figyelemre méltó, mert a KSH legfrissebb, idei első féléves adatsora szerint a vármegyében gyakorlatilag ugyanekkora volt a havi átlagbér: 562 819 forint. Térségünkben így szintén havi tízezer forinttal kevesebb pénz az ennyi pénzért dolgozóknál.