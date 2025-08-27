Tízezrekkel kevesebb a fizetés? Erre számíthatnak a jászkunságiak

A Tisza Párt adóemelés tervei nagy felháborodást váltottak ki a jászkunságban élőkből. A belső feljegyzések szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadót vezetnének be, amely már az átlagkeresetűeket is érzékenyen érintené. A Magyar Nemzet és a Világgazdaság írásaiból kiderült, hogy a nettó fizetés több tízezer forinttal csökkenne, a családi adókedvezményeket pedig megnyirbálnák.

A Tisza Párt adóemelési tervei szinte mindenki pénztárcáját érzékenyen érintenék

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A jászkunságiak határozott véleménnyel rendelkeznek a Tisza Párt adóemelése kapcsán

A hír a Jászkunságban élőket aggodalommal töltötte. Karcagi Nagy Zoltán szerint a Tisza Párt tervezett drasztikus adóemelése szinte mindenkire negatív hatással lenne, a családi adókedvezmény átalakítása is nagyon rosszul érintené a családokat. – Mindez a fiatalok életét tenné nehezebbé – mondta.

Birizló Csaba szintén a családok nehéz helyzetére hívta fel a figyelmet. – Az adókedvezmények megnyirbálása nagyon komolyan érintené a családokat. Ha nőnek az adóterhek, miközben a kedvezményeket elvonják, az hosszú távon ellehetetleníti a gyermeket nevelők helyzetét, főleg a középiskolás és egyetemista diákok családjainál. Bízunk benne, hogy ezek a tervek nem fognak megvalósulni – hangsúlyozta.

Már egy átlagos jászkunsági dolgozó is rosszul járna a Tisza Párt által tervezett adóemeléssel

A Világgazdaság számításai szerint egy mediánbéren dolgozó magyar munkavállaló nettó fizetése 10 ezer forinttal, az átlagkeresetűeké pedig 20 ezer forinttal lenne kevesebb havonta, ha megvalósulna a Tisza Párt terve. A szaklap emlékeztetett: a KSH májusi adatai alapján a mediánbér 562 300 forint volt, amely gyakorlatilag megegyezik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében mért 562 819 forintos adattal. Ez azt jelenti, hogy a térségben élő, ennyiért dolgozók szintén havi tízezer forinttal vinnének haza kevesebbet.

A 702 800 forintos országos átlagbér esetében már 20 ezer forintos mínuszt számolt ki a lap. A legnagyobb vesztesek azonban az orvosok, mérnökök, bírák és mentőtisztek lennének, mivel a havi 1,25 millió forint feletti fizetésekre 33 százalékos adókulcsot vezetnének be. Ez több mint 67 ezer forintos bércsökkenést jelentene, amely az orvosok esetében gyakorlatilag lenullázná a közelmúlt béremeléseit.