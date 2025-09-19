szeptember 19., péntek

Kiemelt szerepben a mezőgazdaság

Hubai Imre: A kormány hivatalba lépése óta az állattenyésztés 171 százalékkal bővült

Az OMÉK-MÁSZ 30. jubileumi közgyűlését tartották nemrég. Az eseményen Hubai Imre államtitkár többek között az állattartás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Továbbra is kulcsfontosságú és meghatározó szerepe van és lesz is az állattartásnak az agráriumban – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára az OMÉK-MÁSZ 30. jubileumi közgyűlésén. A Hungexpon megtartott eseményen Hubai Imre kijelentette, a kormány tudatos politikájával a nehéz időkben is segítette és a jövőben is segíteni a gazdálkodókat – olvasható az Agrárminisztérium közleményében.

A kormány mindig is támogatta az állattartást

A karcagi Hubai Imre szerint erős magyar mezőgazdaság nincs erős, szuverén magyar állattenyésztés nélkül. Mint mondta, az agrárium stabilitását a növénytermesztés és az állattenyésztés hatékony és egységes működése adja. 

A kormány 2010-es hivatalba lépése óta az állattenyésztés 171 százalékkal bővült.

Az államtitkár hangsúlyozta, a Magyar Állattartók Szövetsége (MÁSZ) a magyar állattenyésztés eddigi eredményeiben meghatározó szerepet töltött be, és ma is aktívan hozzájárul az ágazat fejlődéséhez. 

Kifejtette, a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv keretein belül több mint 5651 milliárd forintot fordítunk az agrárium megújítására. A kormány legutóbbi döntése alapján a keretösszeg mintegy 55 százaléka, azaz 3153,6 milliárd forint jut agrár-vidékfejlesztésre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés egykori elnöke kiemelte, idén a ragadós száj- és körömfájás megbetegedések kezelésében szerzett tapasztalatokat át kellett ültetni a mindennapokba. A jövőben is biztosítani kell az állattartó gazdaságok hosszú távú, biztonságos működését, kiemelt figyelmet fordítva a megelőzésre. Erre a kormány 12,5 milliárd forintot biztosított idén, az állati tetem elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatására pedig 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A magyar élelmiszeriparnak nyújtott támogatások szintén segítik az állattartó gazdálkodókat – szögezte le Hubai Imre.

 

