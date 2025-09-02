2 órája
Bankfióktól cukrászdán át edzőteremig egy rakás ismert üzlet helyiségei eladóak Szolnokon
Kikerült az eladó tábla egy sor ismert szolnoki üzlethelyiségre. Van, amelyet egy kis lakás áráért, némelyiket vaskos százmilliókért lehet vinni, egy szembetűnő közös vonás azonban akad közöttük. Mutatjuk, melyek az eladó üzlethelyiségek Szolnokon.
Az Ingatlan.com segítségével néztük meg, melyek jelenleg az eladó üzlethelyiségek Szolnokon. A lista nem túlságosan hosszú, de vannak benne kifejezetten izgalmas tételek is.
Cukrászda, edzőterem, italbolt, fodrászat – csak néhány azon szolnoki üzletek közül, amelyekre felhelyezték az eladó táblát. Az ingatlanos szakportálon cikkünk írásakor 45 bolthelyiséget árultak a városban, némelyik egy kisebb lakás áráért vihető, de vannak olyanok is a listában, amelyekért súlyos százmilliókat kell letenni. Az üzletek közös vonása, hogy túlnyomórészt a vármegyeszékhely központjában árulják őket: a Magyar utcában, a Szapáry úton, a Kossuth téren is vannak eladó bolthelyek. De akad a Szántó körúton, és van a Széchenyi városrészben is.
Eladó üzlethelyiségek Szolnokon: a kicsik közt is vannak jó fogások
Az olcsóbbak közé tartozik az a belvárosi ingatlan, amely a Szapáry és a Sütő utca találkozásánál fekszik. Az 50 négyzetméteres helyiségben jelenleg egy fodrászat működik. A boltot 32 millió forintért lehet megvásárolni, amely átalakítás után kereskedelmi és irodai helyiségnek is alkalmas a hirdetés szerint. Szintén fodrászat volt a Baross utcán az 42 négyzetméteres helyiség, amelyet 22,9 millióért kínálnak megvételre. A két üzlettérből álló ingatlan
- orvosi rendelőnek;
- irodának;
- üzletnek;
- vagy raktárnak is használható
– írják az ismertetőben.
Eladóvá vált a Lidl szomszédságában a Szántó körúton elhelyezkedő csavarbolt helyisége is. Az 51 négyzetméteres földszinti ingatlan is a kisebb, olcsóbb vételek közé tartozik a maga 22,5 milliós ajánlatával. Akárcsak a Széchenyin lévő két, ismert üzlet is – mindkettő évtizedekig és jelenleg is élelmiszer-diszkontként üzemelt és üzemel.
Eladó az ismert étterem is
Aki termetesebb helyszínt keres Szolnokon vállalkozásának, az is megtalálja a számításait – utóbbi persze jócskán meg is terheli a kiadási oldalt.
Eladó a Bábaképző alagsorában jelenleg edzőteremként használt ingatlan. A 670 négyzetméteres egységet 2007-ben felújították, szaunák, öltözők, zuhanyzók, riasztó- és kamerarendszer egyaránt rendelkezésre áll jelenlegi állapotában. Hirdetésében alkalmasnak mondják különféle egészségügyi és szépészeti elképzeléseknek. Árát 175 millió forintban állapították meg.
A nagyobb befektetések közé tartozik egy Baross utcai, 305 négyzetméteres üzlethelyiség, amelyet 170 millióért bocsátottak áruba. Vagy az a Nagy Imre körúti 262 négyzetméteres ingatlan, amelyben a Fundamenta és az Erste is működtetett bankfiókot az utóbbi években. Ezt 139 millióért árulják. De érdekes vétel lehet az Onix Üzletház is, amely épület árusításáról (315 millióért eladó a ház) már beszámoltunk.
Izgalmas hirdetésnek tekinthető a Kossuth Lajos utcai cukrászda ajánlata. Egyrészt azért, mert az épületet közel száz éve építették, és már akkor is vendéglátóhelyként szolgált. Másrészt azért is, mert az eladó hosszú távon visszabérelné az ingatlant. Ezért – áll a hirdetésben – befektetésnek sem lenne utolsó vétel. Pláne 69 millió forintért.
De megnyílt az út a vásárlók előtt a Bajnok étterem esetében is. Ráadásul a több mint 900 négyzetméter alapterületű, több üzlethelyiséget, kerthelyiséget magában foglaló, városszerte ismert éttermet tokkal-vonóval lehet vinni: mint a hirdetésben szerepel a vételár tartalmazza a bútorokat, a konyhai felszerelést, és a teljes személyzet tovább foglalkoztatható. Ehhez persze szemmel látható összeget kell átutalni: a Bajnok vételárát egymillió euróban (400 millió forint) határozták meg.
A legdrágább 500, a legolcsóbb 17 millióba kerül
De még ezzel sem számít a legdrágább eladó üzlethelyiségnek Szolnokon. Azt egy másik – szintén méltán ismert – belvárosi három lakásos üzleti ingatlan mondhatja magáénak. Ebben egy, a környéken jól ismert médiaműhely, valamint egy országos ismertségű varroda, jelmeztár termékei készültek hosszú éveken át.
A legolcsóbb eladó szolnoki üzlethelyiség egyébként a Csokonai úton van. Ez egy könnyűszerkezetes épület, amelyet egy telephelyhez húztak fel 2022-ben. Az egy légterű, egy mosdóval kialakított ingatlanért 16,9 millió forintot kérnek.