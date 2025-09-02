Bankfióktól cukrászdán át edzőteremig egy rakás ismert üzlet helyiségei eladóak Szolnokon

Az Ingatlan.com segítségével néztük meg, melyek jelenleg az eladó üzlethelyiségek Szolnokon. A lista nem túlságosan hosszú, de vannak benne kifejezetten izgalmas tételek is.

Eladó üzlethelyiségek Szolnokon: a Bajnok étterem is a listán van

Fotó: Mészáros János

Cukrászda, edzőterem, italbolt, fodrászat – csak néhány azon szolnoki üzletek közül, amelyekre felhelyezték az eladó táblát. Az ingatlanos szakportálon cikkünk írásakor 45 bolthelyiséget árultak a városban, némelyik egy kisebb lakás áráért vihető, de vannak olyanok is a listában, amelyekért súlyos százmilliókat kell letenni. Az üzletek közös vonása, hogy túlnyomórészt a vármegyeszékhely központjában árulják őket: a Magyar utcában, a Szapáry úton, a Kossuth téren is vannak eladó bolthelyek. De akad a Szántó körúton, és van a Széchenyi városrészben is.

Eladó üzlethelyiségek Szolnokon: a kicsik közt is vannak jó fogások

Az olcsóbbak közé tartozik az a belvárosi ingatlan, amely a Szapáry és a Sütő utca találkozásánál fekszik. Az 50 négyzetméteres helyiségben jelenleg egy fodrászat működik. A boltot 32 millió forintért lehet megvásárolni, amely átalakítás után kereskedelmi és irodai helyiségnek is alkalmas a hirdetés szerint. Szintén fodrászat volt a Baross utcán az 42 négyzetméteres helyiség, amelyet 22,9 millióért kínálnak megvételre. A két üzlettérből álló ingatlan

orvosi rendelőnek;

irodának;

üzletnek;

vagy raktárnak is használható

– írják az ismertetőben.

Eladóvá vált a Lidl szomszédságában a Szántó körúton elhelyezkedő csavarbolt helyisége is. Az 51 négyzetméteres földszinti ingatlan is a kisebb, olcsóbb vételek közé tartozik a maga 22,5 milliós ajánlatával. Akárcsak a Széchenyin lévő két, ismert üzlet is – mindkettő évtizedekig és jelenleg is élelmiszer-diszkontként üzemelt és üzemel.

Eladó az ismert étterem is

Aki termetesebb helyszínt keres Szolnokon vállalkozásának, az is megtalálja a számításait – utóbbi persze jócskán meg is terheli a kiadási oldalt.

Eladó a Bábaképző alagsorában jelenleg edzőteremként használt ingatlan. A 670 négyzetméteres egységet 2007-ben felújították, szaunák, öltözők, zuhanyzók, riasztó- és kamerarendszer egyaránt rendelkezésre áll jelenlegi állapotában. Hirdetésében alkalmasnak mondják különféle egészségügyi és szépészeti elképzeléseknek. Árát 175 millió forintban állapították meg.