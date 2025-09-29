4 órája
Elképesztő luxus: ez most a legdrágább eladó ház a Jászkunságban
Bár a vármegye két legnagyobb településén is árulnak „kacsalábon forgó” házakat, a legtöbbet mégis egy faluban elhelyezkedő „hajlékért” kell fizetni a Jászkunságban. Megnéztük, az eladásra szánt ingatlanok között melyek a legdrágább házak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.
A Jászság és Szolnok mellett a Tisza-tó is felkéredzkedik a listára, melyben a legdrágább házak találhatóak térségünkben – már azok között, amelyek jelenleg is eladó sorban vannak. De a favorit mégis egy alig kétezres lelkes községben helyezkedik el. Az Ingatlanbazár segítségével néztünk szét a kínálatban.
Ami találtunk, az nem épp Otthon Start-kompatibilis. E helyütt olyan, akár luxus ingatlanokat is láttunk, amelyekre hiába pályáznánk a kedvezményes, árfixált állami támogatással: ebbéli folyamodványainkat biztosan visszatolná bármelyik banki ügyintéző. Merthogy ezek a házak drágák. Mi ezek közül a legdrágábbakba kukkantottunk be.
Ezek a legdrágább házak a Jászkunságban
Mediterrán csoda Szolnokon
Az Ingatlanbazár kínálatában jelenleg hat házat árulnak 200 millió forint feletti összegért. Szolnokon 208 millió forintért vár leendő lakójára, avagy lakóira egy mediterrán stílusú ingatlan. A közel 400 négyzetméteres „hajlék” hatalmas teraszokkal, hét szobával épült. Ehhez van még két fürdőszoba, jakuzzi, szauna, kandalló és 1200 négyzetméteres udvar is. Ha pedig azt vesszük, hogy átszámítva az ár 408 ezer forint négyzetméterenként, akkor – a mai négyzetméterárak mellett – nem is tűnik vészesnek.
Családi otthon Szandaszőlősön
Ennél jóval magasabb négyzetméteráron kínálják azt a házat, amelyet Szolnok Szandaszőlős nevű városrészében hirdetnek: ára 220 millió forint, mérete 265 négyzetméter. Utóbbi darabjáért átszámítva 830 ezer forintot kell letenni. Cserébe ötszobás, emeletes, Holt-Tiszához közeli ingatlan kerülhet a tulajdonunkba.
Kékzóna sziget vár Jászberényben
Modern stílusban, ízlésesen kialakított villa vásárolható meg Jászberényben 230 millió forintért. Maga a ház 230 négyzetméter, de a hozzá tartozó kert már 34 ezer négyzetméter. Ami nem is hagyományos, hanem biokert:
- gyümölcsös,
- japán kert,
- dísztó,
- kiserdő is található benne.
Maga az épület úgynevezett passzív luxusház, amely a nappali, konyha, fürdő mellett négy hálószobát foglal magában. A hővisszanyerős szellőztetőrendszere, hőszivattyús klímája, napeleme, valamint AA+ besorolása miatt gyakorlatilag nincs fenntartási költsége.
Családi birtok a város határában
Szintén Jászberényben, a Zagyvapart utcában árulnak egy családi birtokot. A „ranch” nagyjából 11 hektár területű, rajta a ház 226 négyzetméteres. Mint a hirdetésében olvasható, a birtok teljes önellátásra ad lehetőséget, természetvédelmi területen, akár generációk együttélésére is alkalmas lehet. Amit a 230 milliós vételárért kapunk, az egy hatszobás, a régi jászsági tanyák hangulatát megőrző, de már modern belső építészeti megoldásokkal kialakított épület.
Kúriát vegyenek!
Egy „százassal” kell feljebb tekerni a költségeket, ha azt a kúriát szeretnénk megvásárolni, amit Cserkeszőlőn, a gyógyfürdő szomszédságában kínálnak. A 350 milliós vételárban sok minden benne van: 440 négyzetméteres épület, 1000 négyzetméter kert, négy bejárat, két konyha, négy háló, moziterem, konditerem, biliárd szoba. Tán’ már látjuk is magunkat szivarozni a teraszán…
Tiszaszentimrén árulják a legdrágább házat
A jászkunsági kínálatban ár szerint az a tiszaszentimrei kúria áll az élen, amit leírása szerint „paraszt barokk” stílusban alakítottak ki. A 16 éve épült ház valódi különlegesség. Hat, teljesen külön berendezett részleggel készült, wellness résszel, szaunával, jakuzzival. Teljes, 13 ezer négyzetméteres területe parkosított, automata öntözőrendszer is épült hozzá. Építményein összesen 48 napelemet helyeztek el, hűtés-fűtésük geotermikus energiával működik. Kivetnivaló igazán nincs tehát az ingatlanon, más kérdés, hogy néhány nullát össze kell terelnie az adás-vételre a leendő tulajnak: tiszaszentimrei paraszt barokk életérzés mintegy 414 millió forintért vásárolható meg.
