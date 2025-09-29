Elképesztő luxus: ez most a legdrágább eladó ház a Jászkunságban

A Jászság és Szolnok mellett a Tisza-tó is felkéredzkedik a listára, melyben a legdrágább házak találhatóak térségünkben – már azok között, amelyek jelenleg is eladó sorban vannak. De a favorit mégis egy alig kétezres lelkes községben helyezkedik el. Az Ingatlanbazár segítségével néztünk szét a kínálatban.

Melyek az eladó sorban lévők közül a legdrágább házak a Jászkunságban? – erre kerestük a választ. A listára ez a mediterrán stílusú ház is felkerült

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Ami találtunk, az nem épp Otthon Start-kompatibilis. E helyütt olyan, akár luxus ingatlanokat is láttunk, amelyekre hiába pályáznánk a kedvezményes, árfixált állami támogatással: ebbéli folyamodványainkat biztosan visszatolná bármelyik banki ügyintéző. Merthogy ezek a házak drágák. Mi ezek közül a legdrágábbakba kukkantottunk be.

Ezek a legdrágább házak a Jászkunságban

Mediterrán csoda Szolnokon

Az Ingatlanbazár kínálatában jelenleg hat házat árulnak 200 millió forint feletti összegért. Szolnokon 208 millió forintért vár leendő lakójára, avagy lakóira egy mediterrán stílusú ingatlan. A közel 400 négyzetméteres „hajlék” hatalmas teraszokkal, hét szobával épült. Ehhez van még két fürdőszoba, jakuzzi, szauna, kandalló és 1200 négyzetméteres udvar is. Ha pedig azt vesszük, hogy átszámítva az ár 408 ezer forint négyzetméterenként, akkor – a mai négyzetméterárak mellett – nem is tűnik vészesnek.

Melyek az eladó sorban lévők közül a legdrágább házak a Jászkunságban? – erre kerestük a választ

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Családi otthon Szandaszőlősön

Ennél jóval magasabb négyzetméteráron kínálják azt a házat, amelyet Szolnok Szandaszőlős nevű városrészében hirdetnek: ára 220 millió forint, mérete 265 négyzetméter. Utóbbi darabjáért átszámítva 830 ezer forintot kell letenni. Cserébe ötszobás, emeletes, Holt-Tiszához közeli ingatlan kerülhet a tulajdonunkba.

Eladó családi otthon Szandaszőlősön

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Kékzóna sziget vár Jászberényben

Modern stílusban, ízlésesen kialakított villa vásárolható meg Jászberényben 230 millió forintért. Maga a ház 230 négyzetméter, de a hozzá tartozó kert már 34 ezer négyzetméter. Ami nem is hagyományos, hanem biokert:

gyümölcsös,

japán kert,

dísztó,

kiserdő is található benne.

Maga az épület úgynevezett passzív luxusház, amely a nappali, konyha, fürdő mellett négy hálószobát foglal magában. A hővisszanyerős szellőztetőrendszere, hőszivattyús klímája, napeleme, valamint AA+ besorolása miatt gyakorlatilag nincs fenntartási költsége.