Alacsony kalóriatartalma mellett az egyik legjobb vitaminbomba ez az őszi csemege

A hűvösebb időjárás beköszöntével megnő az igény az immunerősítő, vitaminokban gazdag szezonális finomságok iránt – derült ki piaci körképünkön pénteken Jászberényben. Az általunk megkérdezett vásárlók tudatosan keresik a helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen ezek sokkal frissebbek, tápanyagokban gazdagabbak, mint a messzi földről behozott áruk.

Piaci körkép Jászberényben. A pénteki forgatagban Kasza Lászlóné őstermelő mézédes sütőtököt kínált, mely sokféle módon elkészíthető legyen szó levesről, köretről vagy süteményekről

Fotó: Pesti József

Piaci körkép: érdemes beépíteni az őszi étrendbe ezt a csodatermést

A vásárlókat nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök csábítják, hanem a piac különleges hangulata és a közösségi élmény is.

– Fontos számomra, hogy közvetlenül a termelőtől szerezzem be az alapanyagokat az ételekhez. Tapasztalatból mondom, hogy a helyi termékek sokkal finomabbak és egészségesebbek, ezért rendszeresen járok a jászberényi piacra, ahol most is bőséges és sokszínű a kínálat az őszi finomságokból. Nagyon szép paradicsompaprikát és szilvát vásároltam. Így friss gyümölcsből készül majd a szilvás gombóc a család asztalára – árulta el érdeklődésünkre Kovácsné Visnyei Zsuzsa.

A vásárlók mindent megtalálhattak a forgatagban, ami szem-szájnak ingere. Sokak által kedvelt őszi csemege a szőlő, melynek kilónkénti ára fajtától függően 600 forinttól egészen 1200 forintig terjedt.

Baloghné Mária éppen sütőtököt vásárolt az egyik standnál, amikor megszólítottuk. – Számomra egyértelműen a sütőtök az ősz kedvence. Édeskés íze miatt az unokáim is imádják, tele van például béta-karotinnal, A és C-vitaminnal. Nagy előnye az is, hogy alacsony a kalóriatartalma. Magas rosttartalma miatt sokáig eltelít, így csökkenti az éhségérzetet. Rendkívül jó hatással van az emésztésre, ezért érdemes beépíteni az őszi étrendbe. Általában megsütöm, de szívesen készítek belőle krémlevest is, amit fahéjjal, gyömbérrel ízesítek és pirított tökmaggal díszítek – sorolta az ősz narancssárga csodájának jótékony hatásait a jászberényi nyugdíjas hölgy. Sütőtökből készíthetünk süteményeket, lekvárt, de akár köretként is megállja a helyét. A Mindmegette.hu oldalán található egy igazán különleges, húsmentes recept a sütőtökszószos tészta, amely könnyen elkészíthető és laktató étel.