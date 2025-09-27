1 órája
Alacsony kalóriatartalma mellett az egyik legjobb vitaminbomba ez az őszi csemege
Őszi termések tekintetében igazi kincseseket rejt a jászberényi piac, mely pénteken reggel ismét élettel telt meg. Az évszak egyik sztárja vitathatatlanul a sütőtök, mely vitaminokban gazdag és megannyi kedvező élettani hatással rendelezik. Jászberényi piaci körkép összeállításunkból megtudhatja, miért érdemes sokat fogyasztani az ősz narancssárga csodájából.
A hűvösebb időjárás beköszöntével megnő az igény az immunerősítő, vitaminokban gazdag szezonális finomságok iránt – derült ki piaci körképünkön pénteken Jászberényben. Az általunk megkérdezett vásárlók tudatosan keresik a helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen ezek sokkal frissebbek, tápanyagokban gazdagabbak, mint a messzi földről behozott áruk.
Piaci körkép: érdemes beépíteni az őszi étrendbe ezt a csodatermést
A vásárlókat nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök csábítják, hanem a piac különleges hangulata és a közösségi élmény is.
– Fontos számomra, hogy közvetlenül a termelőtől szerezzem be az alapanyagokat az ételekhez. Tapasztalatból mondom, hogy a helyi termékek sokkal finomabbak és egészségesebbek, ezért rendszeresen járok a jászberényi piacra, ahol most is bőséges és sokszínű a kínálat az őszi finomságokból. Nagyon szép paradicsompaprikát és szilvát vásároltam. Így friss gyümölcsből készül majd a szilvás gombóc a család asztalára – árulta el érdeklődésünkre Kovácsné Visnyei Zsuzsa.
A vásárlók mindent megtalálhattak a forgatagban, ami szem-szájnak ingere. Sokak által kedvelt őszi csemege a szőlő, melynek kilónkénti ára fajtától függően 600 forinttól egészen 1200 forintig terjedt.
Baloghné Mária éppen sütőtököt vásárolt az egyik standnál, amikor megszólítottuk. – Számomra egyértelműen a sütőtök az ősz kedvence. Édeskés íze miatt az unokáim is imádják, tele van például béta-karotinnal, A és C-vitaminnal. Nagy előnye az is, hogy alacsony a kalóriatartalma. Magas rosttartalma miatt sokáig eltelít, így csökkenti az éhségérzetet. Rendkívül jó hatással van az emésztésre, ezért érdemes beépíteni az őszi étrendbe. Általában megsütöm, de szívesen készítek belőle krémlevest is, amit fahéjjal, gyömbérrel ízesítek és pirított tökmaggal díszítek – sorolta az ősz narancssárga csodájának jótékony hatásait a jászberényi nyugdíjas hölgy. Sütőtökből készíthetünk süteményeket, lekvárt, de akár köretként is megállja a helyét. A Mindmegette.hu oldalán található egy igazán különleges, húsmentes recept a sütőtökszószos tészta, amely könnyen elkészíthető és laktató étel.
A sütőtök több fajtája megtalálható a jászberényi termelőnél
A sütőtök fajtáiról Kasza Lászlóné, őstermelő mesélt részletesebben hírportálunknak. – A nagy szárazság miatt idén sajnos kevesebb lett a termés, az íze viszont kiváló. Gazdaságunkban háromféle sütőtököt termesztünk. Az egyik a hazai nagydobosi, melynek jellegzetes szürke színe és élénk narancssárga húsa van, sütéshez és főzéshez is viszik a vásárlók. Megtalálható nálunk a Matilda sütőtök és az orange is. Ez utóbbi körte alakú, narancsszínű héjú és húsú termés, mely szintén kiváló krémlevesként elkészítve, de sütve, süteményekhez is jó választás – osztotta meg tapasztalatait az őstermelő, aki a kedvelt őszi csemegéért kilónként 400 forintot kért.
Piaci körkép JászerénybőlFotók: Pesti József
Az őszi megfázás, nátha segítője lehet a kiváló minőségű magyar méz, amely iránt ilyenkor megugrik a kereslet. Pénteki látogatásunkkor a Molnár Méhészet standjánál is megálltunk, ahol nyugdíjas élelmiszer-utalványt is elfogadnak. – Ahogy beköszöntött az ősz és elkezdődött az iskola, egyre többen vásárolnak mézet, hogy erősítsék immunrendszerüket. A legnépszerűbb a vegyes és az akácméz, de a hársmézet is keresik. A gyerekeknek kínálunk ízesített mézet is – mondta Molnár Györgyné.
Árak a jászberényi piacon:
- cukkini 399 Ft/kg - 450 Ft/kg
- padlizsán 599 Ft/kg - 800 Ft/kg
- cékla 699 Ft/kg
- zöldbab 1600 Ft/kg – 1800 Ft/kg
- feketeretek 599 Ft/kg
- karfiol 650 Ft/kg - 850 Ft/kg
- lecsópaprika 349 Ft/kg – 500 Ft/kg
- paradicsompaprika 400 Ft/kg - 1000 Ft/kg
- Tv- paprika 599 Ft/kg - 699 Ft/kg
- paradicsom 550 Ft/kg – 850 Ft/kg
- uborka 500 Ft/kg 650 Ft/kg
- sütőtök 400 Ft/kg – 600 Ft/kg
- főzőtök 450 Ft/kg -500 Ft/kg
- fejes káposzta 480 Ft/kg - 600 Ft/kg
- sárgarépa 300 Ft/kg - 399 Ft/kg
- szőlő 600 Ft/kg – 1200 Ft/kg
- körte 600 Ft/kg - 1000 Ft/kg
- szilva 550 Ft/kg – 700 Ft/kg
- alma 500 Ft/kg - 1000 Ft/kg