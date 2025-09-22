Indulnak az új InterCityk – ilyen lesz az utazás a Szolnokon gyártott Stadler Flirttel – galériával

Az új beruházási projekt első Stadler-járművei a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állhatnak forgalomba. A 2024 márciusában aláírt szerződés nagy jelentőségű a hazai vasúti közlekedés szempontjából, hiszen új InterCity-motorvonatokat utoljára harminc éve szereztek be Magyarországon.

A Stadler új Flirt típusú InterCity-motorvonat látványterve

Forrás: Stadler Trains Magyarország Zrt.

A GYSEV Zrt. tavaly jelentette be, hogy tizenegy InterCity-motorvonatból álló flottát rendelt meg a Stadler Rail svájci vasúti járműgyártó cégtől. Időközben elkészült a járművek végleges külső-belső dizájnja, amelyben kiemelt szerepet kap a vasúttársaság zöld-sárga színvilága. A legújabb nemzetközi szabványoknak megfelelően készülő energiatakarékos vonatok 160 km/órás sebességre lesznek képesek. Az 1. és 2. osztállyal is rendelkező járművek rugalmas üléselrendezéssel készülnek, így télen több ülőhellyel szolgálnak, míg nyáron akár tizennyolc kerékpár szállítására is alkalmasak lesznek.

Az utasok kényelmét többek között légkondicionált, alacsonypadlós utastér, modern utastájékoztató rendszer, további poggyásztartók és egy étel-italautomatákkal ellátott étkezőzóna biztosítja majd. A tervezés során az utazás közben dolgozni vágyók technikai igényeit is figyelembe vették: a megszokott WiFi-kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C töltőket helyeznek el, valamint újdonság lesz az ülések hátlapján elhelyezett tablet- és okostelefon-tartó is.

Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest viszonylatokon. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre. A Flirt vonatokat a GYSEV utazóközönsége már jól ismeri, hiszen 2013 és 2018 között három beszerzés keretében a vasúttársaság összesen húsz ilyen típusú motorvonatot rendelt a Stadlertől.

– Hosszú idő után gyárt újra a magyar piacra a szolnoki kocsiszekrény-üzemünk – tájékoztatott dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.