Új korszak jön a SZÉP-kártyáknál

Az egyik legnagyobb hazai bank fontos változást vezetett be. Akinek SZÉP-kártyája van, annak érdemes figyelnie.

A SZÉP-kártya, a 2024-es rekordévet követően, idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy újabb kényelmi funkciót kapnak az OTP ügyfelei. Mostantól nemcsak a plasztikkártyával, hanem mobiltelefonnal vagy okosórával is lehet fizetni. 

Az OTP SZÉP-kártya helyett már mobillal is fizethetünk
A változtatásnak köszönhetően nem baj, ha nem lesz nálunk az OTP SZÉP-kártya
Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hogyan digitalizálható a SZÉP-kártya ?

Az OTP minden ügyfélnek automatikusan kiállított egy új, digitalizálható virtuális SZÉP-kártyát, melyet a Google Walletbe lehet feltölteni, és hamarosan az Apple eszközökkel is használható lesz. A folyamat néhány percet vesz igénybe:

  • A MobilBankban vagy a SZÉP kártya appban keressük meg az új virtuális kártyát.
  • Kattintsunk a „Kártyaadatok telefonos fizetéshez” menüpontra.
  • Nyissuk meg a Google Wallet alkalmazást, majd adjunk hozzá új kártyát.
  • Gépeljük be, vagy másoljuk át az appban megjelenő kártyaadatokat.
  • Fogadjuk el a feltételeket, és a digitális kártya máris használható.

Hol használható a digitalizált OTP SZÉP-kártya?

Fontos tudni, nem a meglévő plasztikkártyát digitalizálják, hanem egy külön virtuális kártyát. Ha az ügyfél OTP-s bankszámlát vezet és használja a MobilBank alkalmazást, akkor ott találja meg a virtuális kártyát. A digitalizált kártyával egyelőre csak fizikai üzletek POS-termináljainál lehet fizetni. Online vásárláskor, például ételrendelő appokban, továbbra is a plasztikkártya adatait kell megadni. A megszokott plasztikkártya tehát nem szűnik meg, ugyanúgy használható marad, mint eddig – írja az OTP.hu.

Ha valakinek több bankkártyája van a Walletben, figyelnie kell, hogy a fizetés előtt kiválassza a SZÉP-kártyát. Ezután elég a telefont vagy az okosórát a terminálhoz érinteni, és máris megtörténik a tranzakció.

A fejlesztés nagy előnye, hogy nem kell többé a plasztikkártyát magunknál hordani. Elég a mobiltelefon, mely a legtöbbeknél mindig kéznél van. Ez különösen hasznos lehet például strandolásnál vagy fesztiválokon, ahol kényelmetlen a kártyát és a pénztárcát cipelni.

Növekszik az elfogadóhelyek száma is 

A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat: az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret. A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.

 

