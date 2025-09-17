Elkezdték építeni a szolnoki elektrolitgyárat? – kiderült, mi zajlik a határban

Megérkeztek a munkagépek arra területre, ahol a szolnoki elektrolitgyár épül. Az akkumulátoripari üzem a 32-es út mentén, Szolnok és Abony között épül fel 40 milliárd forintból, a kínai KunlunChem beruházásában.

Felvonultak a munkagépek Szolnok és Abony között. Épül a szolnoki elektrolitgyár?

Fotó: Nagy Balázs

Egyelőre nem a szolnoki elektrolitgyár épül

Mivel a gyár kiviteli munkájának kezdetét már előzetesen is 2025 augusztusára tervezték, adódott a kérdés, valóban az elektrolitgyár építkezésébe fogtak-e bele. Ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre a NIPÜF Zrt. adott tájékoztatást, melyből kiderült, hogy a területen egy belső feltáró ipari út munkálatai kezdődtek meg, amely az ipari park általános kiszolgálásához épül, és technikailag a már kiépült útcsatlakozási pont folytatása lesz. A fejlesztéssel kapcsolatos érdemi információt későbbre ígérték.

Ismert, KunlunChem a NIPÜF Zrt.-től vásárolt meg Szolnok mellett 15 hektár ipari területet. Azon 5000 négyzetméteren építenek gyárat, amelyben fizikai úton állítanak elő elektrolitot. A gyártás az előzetes tervek szerint 2026 augusztusában kezdődik. Az üzem elsősorban a kecskeméti és debreceni autógyárak beszállítójaként kíván működni.