Újabb drágulás a szolnoki lakáspiacon – ennyibe kerül most egy négyzetméter

Augusztusban gyorsult a lakásdrágulás, de az áremelkedés tempója még mindig elmarad a 2025-ös év elején tapasztalt ingatlanbefektetői roham idején látott szinttől – állapította meg hétfői elemzésében az Ingatlan.com. A folyamatok a szolnoki ingatlanpiacon is megmutatkoztak, mivel a jászkunsági vármegyeszékhelyen is megugrottak az árak.

Elemzésében a szolnoki ingatlanpiacot is górcső alá vette a szakportál. Drágulást mértek

Fotó: Kallus György / Forrás: MW Archívum

Szolnoki ingatlanpiac: drágulás történt

Mint az elemzésben beszámoltak, Szolnokon júliusról szeptemberre 33 ezer forinttal emelkedett a házak és lakások átlagos négyzetméterára. Míg két hónapja átlag 527 ezer forintba került egy négyzetméter, addig jelenleg ez 560 ezer forint. Szolnok ezzel továbbra is a kedvezőbb árfekvésű megyeszékhelyek közé tartozik, hiszen ennél olcsóbban csak Szekszárdon (533 ezer forint), Miskolcon (524), Kaposváron (503), Békéscsabán (427) és Salgótarjánban (287) kínálják eladásra átlagosan az ingatlanok négyzetmétereit. A legmagasabb átlagos négyzetméterár Budapesten van, ahol meghaladja az 1,3 millió forintos szintet is.

Az ingatlanárak változásai 2025 júliusáról szeptemberre

Fotó: Ingatlan.com

Az ingatlanos szakportál jelentős eltéréseket mért az egyes térségek között is. Havi összevetésben a Dél-Alföldön kiugró, 4,2 százalékos drágulást állapított be augusztusban, Pest vármegyében pedig 2,2 százalékos havi áremelkedést. Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon 0,2 százalékos árcsökkenést mért.

Fogynak az otthon startos lakások

Az okokról a portál megjegyezte: jelentős a különbség az árindex és a kínálati árak között. Továbbá az augusztusi árindex eredménye júliushoz képest 20 százalékkal több hirdetés adataiból állt össze, holott tavaly ilyenkor éppen 5 százalékos csökkenés következett be. Ez szerintük arra utal, hogy a lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, és egyre nagyobb a lendület, egyszerre tapasztalható a gyorsuló áremelkedés és a kínálatszűkülés is. Ez azt is jelenti – tették hozzá –, hogy a kereslet egyre aktívabb, különösen az Otthon Start programban megszerezhető lakások iránt, amelyek kínálata az összes eladó lakáséhoz és házhoz képest gyorsabban fogy.